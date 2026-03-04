Altas temperaturas volverán a golpear Lima y toda la costa peruana en los próximos días, advirtió el Senamhi

El verano sigue intratable. Lima y toda la costa peruana serán golpeadas por altas temperaturas en los próximos días, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En un comunicado, el organismo informó que estas condiciones se presentarán entre este miércoles hasta el domingo, 8 de febrero, a lo largo de todo el litoral peruano.

De acuerdo con el pronóstico, las altas temperaturas no solo se sentirán durante el día, sino también durante las noches y madrugadas.

El Senamhi indicó que, en la capital, se prevén temperaturas diurnas entre 27 °C y 30 °C en los distritos del oeste y del centro; mientras que, en Lima Este y Lima Norte, los termómetros podrían alcanzar los 32 °C.

“En otras zonas de la costa, se prevén valores entre 30 °C y 33 °C en La Libertad, entre 28 °C y 34 °C en las regiones Lima y Áncash, entre 30 °C y 37 °C en Ica, y entre 28 °C y 35 °C en la costa de Arequipa, Moquegua y Tacna”, indicó el ente estatal.

“En la costa norte, las temperaturas máximas alcanzarían entre 32 °C y 37 °C en Piura y Tumbes, y entre 31 °C y 35 °C en Lambayeque. Durante la noche, los valores se mantendrán alrededor de 24 °C a 25 °C en Tumbes, entre 24 °C y 26 °C en Piura, cerca de 23 °C en Lambayeque y alrededor de 22 °C en La Libertad”, añadió.



¿A qué se debe este incremento de temperaturas en Lima y en toda la costa peruana?

Según el Senamhi, esta nueva ola de calor está asociada al incremento de la temperatura superficial del mar, “principalmente frente al litoral norte”, y a la escasa nubosidad hacia el mediodía.

“Estas condiciones favorecerán el aumento de las temperaturas durante el día en toda la franja costera, incluida Lima Metropolitana”, detalló el organismo.

Cabe mencionar que Lima acaba de soportar la ola de calor más larga del verano 2026, con 18 días consecutivos de altas temperaturas. Según el Senamhi, este episodio se presentó en la capital, entre el 11 y el 28 de febrero.

