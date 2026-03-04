Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Conar revela audios del VAR sobre presunto penal a favor de FC Cajamarca ante Universitario: "Arley busca el contacto"

La jugada de Arley Rodríguez ante Diego Romero de Universitario.
La jugada de Arley Rodríguez ante Diego Romero de Universitario. | Fuente: conar
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La Conar explicó por qué no fue penal contra Arley Rodríguez de FC Cajamarca, en el choque contra Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes venció 1-0 a FC Cajamarca en un partido que se le complicó al tricampeón nacional en el mismísimo Monumental de Ate. Es más, en la recta final, el cuadro visitante reclamó penal tras una jugada protagonizada por Arley Rodríguez.

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) publicó, a través de las redes sociales, los audios del VAR de esa jugada entre Rodríguez y el arquero Diego Romero.

"Ahí hay contacto. El amarillo mete el pie, busca el contacto. Arley busca el contacto, el arquero ya tenía plantado el pie y él busca el contacto", conversan los encargados de revisar las cámaras.

De acuerdo con las imágenes, se señaló que el delantero colombiano metió su pierna entre las del golero crema Romero. Por ello, se determinó que Joel Alarcón no sancione penal.

La conversación que se escuchó fue entre Joel Alarcón (Árbitro principal), Hilber Villegas (VAR), Anderson Quispe (AVAR) y Romel López (QM).

Arley Rodríguez lamentó penal no cobrado ante Universitario

Al final del partido ante Universitario, Arley Rodríguez mostró su molestia por el arbitraje de Joel Alarcón. "La primera de (Anderson) Santamaría era roja. Hemos visto partidos que con menos han sacado roja, la de Grau con San Pablo es roja. Santamaría sube el pie, ni amarilla le sacó", apuntó.

Asimismo, el exjugador de Alianza aseguró que el arquero Diego Romero sí le cometió penal. "El árbitro dice que no… quedémonos con esa. La imagen se ve. Él me dice que yo lo busco, pero si yo voy en velocidad y él viene, obvio… he visto la de Garcés… En redes sociales está todo, si la ves en cámara lenta te da otra perspectiva, pero ni siquiera fue a ver la de Santamaría", expresó.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Universitario de Deportes Liga1 Videos más vistos videos FC Cajamarca Arley Rodríguez Diego Romero

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA