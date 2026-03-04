Conar revela audios del VAR sobre presunto penal a favor de FC Cajamarca ante Universitario: "Arley busca el contacto"

Universitario de Deportes venció 1-0 a FC Cajamarca en un partido que se le complicó al tricampeón nacional en el mismísimo Monumental de Ate. Es más, en la recta final, el cuadro visitante reclamó penal tras una jugada protagonizada por Arley Rodríguez.

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) publicó, a través de las redes sociales, los audios del VAR de esa jugada entre Rodríguez y el arquero Diego Romero.

"Ahí hay contacto. El amarillo mete el pie, busca el contacto. Arley busca el contacto, el arquero ya tenía plantado el pie y él busca el contacto", conversan los encargados de revisar las cámaras.

De acuerdo con las imágenes, se señaló que el delantero colombiano metió su pierna entre las del golero crema Romero. Por ello, se determinó que Joel Alarcón no sancione penal.

La conversación que se escuchó fue entre Joel Alarcón (Árbitro principal), Hilber Villegas (VAR), Anderson Quispe (AVAR) y Romel López (QM).

ATENTOS A LOS AUDIOS DEL VAR EN LA JUGADA ENTRE ROMERO Y ARLEY



CONAR publicó los audios del VAR de la jugada entre el atacante de FC Cajamarca y el guardameta Crema.



👨‍⚖️ Árbitro: Joel Alarcón

🎧 VAR: Fernando Legario

🖥️ AVAR: Anderson Quispe

pic.twitter.com/PEylEr4QFC — L1MAX (@L1MAX_) March 4, 2026

Arley Rodríguez lamentó penal no cobrado ante Universitario

Al final del partido ante Universitario, Arley Rodríguez mostró su molestia por el arbitraje de Joel Alarcón. "La primera de (Anderson) Santamaría era roja. Hemos visto partidos que con menos han sacado roja, la de Grau con San Pablo es roja. Santamaría sube el pie, ni amarilla le sacó", apuntó.

Asimismo, el exjugador de Alianza aseguró que el arquero Diego Romero sí le cometió penal. "El árbitro dice que no… quedémonos con esa. La imagen se ve. Él me dice que yo lo busco, pero si yo voy en velocidad y él viene, obvio… he visto la de Garcés… En redes sociales está todo, si la ves en cámara lenta te da otra perspectiva, pero ni siquiera fue a ver la de Santamaría", expresó.