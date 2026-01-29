Sujeto condenado por doble asesinato es el primer ejecutado del 2026 en Estados Unidos

Estados Unidos llevó a cabo su primera ejecución del 2026. Se trata de Charles Thompson, condenado a la pena capital hace más de 27 años por doble asesinato.

La ejecución tuvo lugar en la penitenciaría estatal de Huntsville, en el estado de Texas. El sujeto recibió la inyección letal y fue declarado muerto a las 6:50 p.m. (hora local) del miércoles, 28 de enero, según reportó NBC News.

Charles Thompson fue encontrado culpable del asesinato, en abril de 1998, de su exnovia, Glenda Dennise Hayslip (39), y su nuevo novio, Darren Keith Cain (30), en el apartamento de la mujer, en un suburbio de Houston.

En sus últimas palabras, el reo pidió perdón a los deudos de las víctimas. “Que puedan empezar a sanar y superar esto”, señaló, de acuerdo con el citado medio.

“Lamento lo que hice. Lamento lo que pasó y quiero decirles a todos que los amo y que mantengan a Jesús en sus vidas, que tengan a Jesús primero”, añadió.



Estuvo prófugo

En 2001, Charles Thompson apeló la condena de muerte, que fue rechazada cuatro años después. En 2005, poco después del revés judicial, escapó de la cárcel donde se encontraba y estuvo tres días prófugo hasta que fue capturado de nuevo en Luisiana.

Según la agencia EFE, en 2025, Estados Unidos llevó a cabo 47 ejecuciones, un aumento de casi el 50 % en comparación con 2024.

