Exvicepresidente de Colombia dice que países con 10 % de aranceles impuestos por EE.UU. "tienen una ventaja competitiva"

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump dispuso imponer aranceles del 10 % a las importaciones de Perú y otros países latinoamericanos, como Colombia y Brasil, y otras tasas superiores a naciones alrededor del mundo.

Al respecto, Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, en diálogo con RPP, consideró dicha disposición del Gobierno norteamericano como una "ventaja competitiva", aunque señaló que, con estas medidas económicas, nos adentramos a una Guerra Fría 2.0.

"Hay posibilidades de competitividad. Yo diría [que] los países que tienen el 10 % [de aranceles] tienen una ventaja competitiva […] Tienen que apresurarse en buscar inversión para poder exportar a Estados Unidos […] Colombia, Perú, Brasil, porque nosotros somos países que no tenemos grandes déficits con Estados Unidos. Entonces, ahí hay una ventaja competitiva que va a causar tremendos dolores de cabeza económicos", aseveró.

"Lo que pasa es que tenemos que entender que el mundo pasado se acabó, que el mundo en el que vivíamos hasta hace tres, cuatros años murió, que la globalización hoy va a ser totalmente distinta, que la relaciones van a ser más unas relaciones de poder y de intereses, que el mundo que surgió después de la caída del Muro de Berlín ya no existe, y que tenemos que adaptarnos a lo que viene. Yo sí creo que estamos en una Guerra Fría 2.0, entre autoritarismo, dictadura y democracias. Y, en ese sentido, los países van a tener que jugársela o por uno o por otro, y hay que entender los costos de uno o de otro", agregó.

En ese sentido, Santos consideró que "la potencia más grande que hay en el mundo, en la historia del mundo, es Estados Unidos, y que su economía "tiene un porcentaje muy pequeño de ingresos brutales y un porcentaje muy grande de ingresos muchísimo menores".

"China no es un país que tenga libertad económica"

Por otro lado, el exvicepresidente de Álvaro Uribe consideró que China "no es un país que tenga libertad económica". Esto a propósito del reciente intercambio de imposiciones arancelarias entre el gigante asiático y EE.UU.

"Lo primero que hay que entender es que China no es un país que tenga libertad económica, o sea, no es un país donde el mercado sea el que opera […] Es un país de capitalismo de Estado donde el Partido Comunista manda todo. ¿Tú quieres exportar algo a China? Si ellos lo producen no vas a poder. Punto. Con barreras arancelarias o para arancelarias, punto. Si es algo que le sirve a China, te abren la puerta […] ¿Cómo negocias un modelo económico con China donde no es libre mercado?", señaló.

"Todos creemos que China es una maravilla y China va a estar, tiene muchas oportunidades, pero hacer negocios con China tiene muchas complejidades y lo que nosotros tenemos que aprender y entender es: ‘yo negocio con China, pero el costo es A, B, C, D y E", enfatizó.

Asimismo, Santos dijo que "China cambió el discurso con Xi Jinping", ya que "está pasando del poder blando al poder muy duro".

"China, si no hay mucha transparencia frente a los negocios que hace, son muy corruptos y las empresas son muy corruptas. En el caso de Venezuela donde les prestaron 66 mil millones de dólares, 20 mil para reconstruir el sistema energético y hoy tienen casi 16 horas de restricción de luz, y se lo robaron venezolanos, pero también las empresas chinas", culminó.