Las protestas por la muerte de una persona a manos del ICE en Minneapolis se extienden por otras ciudades de EE.UU.

Cientos de personas se han congregado este sábado en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Washington DC o Chicago para protestar por la muerte a tiros en la ciudad de Minneapolis de Alex Jeffrey Pretti, perpetrada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el marco de las manifestaciones que han llenado las calles de la ciudad del estado de Minnesota en contra de la operación antiinmigración ejecutada por las autoridades de Estados Unidos.

Las protestas, que también se han desarrollado en la localidad donde han ocurrido los hechos, se han extendido por todo el país con mensajes en contra del ICE y actos de homenaje al fallecido.

En Minneapolis, más de mil personas han participado en una vigilia en memoria de Pretti desarrollada en el parque Whittier – cercano al lugar de los hechos –, en el que los congregados han portado velas y carteles contra el cuerpo federal.

También se han producido enfrentamientos con los efectivos policiales desplegados, según informan los medios locales.

En otras grandes ciudades como Washington, una marcha ha concentrado a cientos de personas que se han dirigido hacia el edificio del Departamento de Seguridad Nacional ubicado en el suroeste de la ciudad, donde han coreado: "Vergüenza", según recoge el 'Washington Post'.

Protesta multitudinaria en Nueva York

La protesta más multitudinaria ha tenido lugar en Nueva York y en ciudades como Los Ángeles o Chicago, que también han estado entre los objetivos del inquilino de la Casa Blanca con el despliegue de la Guardia Nacional, se han desarrollado movilizaciones contra las redadas migratorias en Minnesota.

Durante la jornada del viernes, miles de personas también tomaron las calles de Minneapolis para denunciar abusos cometidos durante las últimas semanas en las operaciones del ICE después de que, el pasado 7 de enero, otro agente federal matara a tiros a la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good. Una semana después, hirieron de un disparo en la pierna a un ciudadano venezolano.

Esta movilización ha estado enmarcada en una gran jornada de protesta en la que los organizadores han llamado a la huelga – laboral, escolar y de consumo – "para oponerse unidos a las acciones del gobierno federal contra el estado", dentro del movimiento de protesta 'ICE Out for Good' (ICE fuera de una vez) que engloba a más de cien organizaciones como sindicatos, grupos por los derechos civiles y entidades religiosas.

El Gobierno liderado por Donald Trump lanzó la operación antiinmigración ‘Metro Surge’ el pasado mes de diciembre en Minnesota.

El líder republicano ha justificado el operativo bajo la afirmación de un aumento de la criminalidad.

Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Good o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado.