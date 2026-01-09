"No estoy enojada contigo": difunden nuevo video de instantes antes de que agente de ICE disparara contra mujer en Mineápolis

Un nuevo video grabado desde el teléfono móvil del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Jonathan Ross, difundido inicialmente por el medio Alpha News, muestra los instantes previos al disparo fatal contra Renee Nicole Good en Mineápolis el último miércoles.

En las imágenes, Good, una madre estadounidense de tres hijos que obstaculizaba una operación de ICE con su vehículo, dice con calma "No estoy enojada contigo" al agente, segundos antes de intentar alejarse y ser abatida.

El clip, de 47 segundos, ha sido compartido por la Casa Blanca y el vicepresidente JD Vance, y confirma detalles como la interacción con la esposa de Good, Becca, quien grababa al agente y lo confrontaba verbalmente.

El incidente ocurrió durante una redada migratoria, donde Ross, con 10 años de experiencia, disparó alegando defensa propia tras un roce con el auto de Good, que terminó estrellándose contra un poste.



Detalles del video



El video, difundido por Alpha News y confirmado como auténtico por CNN y la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, captura la perspectiva del agente Ross mientras se acerca al Honda Pilot marrón de Good, detenido cruzado en la carretera para bloquear el paso.

"Está bien, amigo", se oye decir a Good a través de la ventanilla abierta del conductor mientras el agente que graba el vídeo pasa frente a su vehículo, pasa por delante de la ventanilla abierta y se dirige a su matrícula trasera. Continúa y parece decir: "No estoy enfadada contigo".



En la secuencia, el reflejo del agente enmascarado se hace visible en el lateral de la camioneta, y se oye la voz de otra persona, identificada como Becca Good, diciendo: "Oye, da la cara, grandullón".

Becca, quien confirmó en un comunicado que se encontraba allí con su esposa, añade: "No cambiamos la matrícula todas las mañanas, para que lo sepas. Será la misma matrícula cuando vengas a hablar con nosotros más tarde". Menciona ser ciudadana estadounidense y agrega: "¿Quieres venir a por nosotros? Te digo que vayas a comer, grandullón. Adelante".



Mientras Becca se sube al asiento del copiloto, otro agente enmascarado se acerca al lado del conductor y ordena: "Sal del coche. Sal del coche. Sal del maldito coche. Sal del coche".

Ross se coloca delante del vehículo del lado del copiloto al del conductor. Good retrocede brevemente y conduce hacia adelante, girando a la derecha, momento en que el teléfono apunta al cielo y se oye al agente decir: "¡Wow!". Se escuchan disparos, una voz dice: "Maldita zorra", y el vehículo de Good se aleja brevemente antes de un fuerte estruendo al chocar contra un poste.

Reacción oficial

El video ha reavivado el debate sobre si el agente actuó en defensa propia, al creer que Good intentaba arrollarlo, o si solo buscaba escapar, basado en el movimiento de las ruedas hacia un espacio libre en la carretera.

"Mira esto, por difícil que sea. A muchos de ustedes les han dicho que este agente de la ley no fue atropellado por un auto, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida corría peligro y disparó en defensa propia", escribió el vicepresidente JD Vance sobre el incidente.

En una declaración a The Guardian, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó que las imágenes eran auténticas y afirmó que Good "estaba obstaculizando la aplicación de la ley y utilizó su vehículo como arma en un intento de matar o causar daños corporales a agentes de la ley federales" y que el "oficial temía por su propia vida".

"El pueblo estadounidense puede ver este vídeo con sus propios ojos y oídos y juzgar por sí mismo", añadió McLaughlin.