Otro muerto en Minneapolis a manos de agentes federales bajo las políticas migratorias de Trump: reacciones y claves del caso

Agentes de inmigración mataron a tiros este sábado a un hombre en Minneapolis, según confirmó la Policía a medios locales, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas en esta urbe por el Gobierno del presidente Donald Trump.



El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, confirmó el fallecimiento del hombre en declaraciones que recoge el diario The Minnesota Star Tribune.



El suceso se produce algo más de dos semanas después de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataran a tiros a una mujer en su coche en el transcurso de sus redadas contra migrantes, que han sido protestadas masivamente por los habitantes de Minneapolis.



"Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!", escribió por su parte el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, en la red X.

Departamento de Seguridad Nacional dice que el hombre tiroteado en Mineápolis iba armado

El Departamento de Seguridad Nacional, responsable del aumento de agentes federales en Minnesota, afirmó este sábado que el hombre muerto hoy por tiros de agentes de inmigración en un forcejeo llevaba un arma corta y varios cargadores.



Según el comunicado, durante una operación "contra un inmigrante ilegal que era buscado por asalto", una persona se aproximó a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza con un arma semiautomática de 9mm, que mostraron en una foto.



"Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero el sospechoso armado se resistió violentamente", asegura el comunicado. "Temiendo por su vida y las vidas de sus compañeros, el agente realizó disparos defensivos", asegura el comunicado.



Según el DHS, el fallecido tenía dos cargadores y no tenía identificación. La Policía de Mineápolis tomó control del cuerpo y reveló que es un varón blanco y un ciudadano estadounidense.

Muerte en Minneapolis

Un video publicado en Facebook y verificado por medios como la cadena NBC News muestra el suceso.



En las imágenes se ve a media docena o más de agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos y parece resistirse en el suelo.



En un momento dado uno de los oficiales parece golpearlo con la culata de una pistola justo antes de que otro operativo abra fuego contra el individuo, que ya queda completamente inmóvil en el suelo mientras el personal de inmigración se aparta.

Tenía 37 años y permiso para portar armas

El hombre que agentes federales de inmigración mataron este sábado a tiros en la ciudad estadounidense de Minneapolis es un varón blanco de 37 años que aparentemente tenía permiso de armas y que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad, según informó en el jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara.



"Hemos identificado a esta persona: un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad. La única interacción que conocemos que haya tenido con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico y creemos que era un propietario legal de armas con permiso para portarlas", explicó en rueda de prensa O'Hara después de que el Departamento de Seguridad Nacional, responsable de inmigración, asegurara que la víctima iba armada.

“El agente estaba altamente capacitado”

Las autoridades federales estadounidenses informaron que el agente que mató del hombre de 37 años tiene ocho años de experiencia trabajando en la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés).



"El agente estaba altamente capacitado y llevaba ocho años trabajando como agente de la patrulla fronteriza. Posee una amplia formación como oficial de seguridad en campos de tiro y como agente especializado en el uso de armas no letales", explicó en una rueda de prensa en Mineápolis Greg Bovino, alto funcionario del USBP.



Bovino relató que el suceso tuvo lugar a las 9.05 hora local de Mineápolis (15.05 GMT) mientras agentes de inmigración llevaban a cabo una operación contra "un inmigrante indocumentado" llamado José Huerta Chuma que, según el alto funcionario, tenía en su historial agresión doméstica o alteración del orden público.



Durante el operativo "un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza con una pistola semiautomática de nueve milímetros. Los agentes intentaron desarmarlo, pero este se resistió violentamente. Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó en defensa propia", explicó Bovino.



El alto funcionario añadió que los equipos médicos atendieron de inmediato a la víctima, que fue declarada muerta en el mismo lugar de los hechos, y que el individuo "también portaba dos cargadores llenos y no tenía identificación a la vista".

Bovino acusó a Brian O'Hara y al alcalde de la ciudad, Jacob Frey, de ocultar el hecho de que la víctima portaba armas y denunció los "ataques constantes" contra los agentes de inmigración durante los operativos a gran que llevan a cabo en Mineápolis desde hace semana y que han deparado un fuerte rechazo por parte de la población local.



El alto funcionario subrayó que después del incidente de este sábado, "unos 200 manifestantes llegaron al lugar y comenzaron a obstruir y agredir a los agentes" y pidió colaboración por parte de las autoridades locales y del estado de Minnesota, donde se sitúa Mineápolis.



Tanto Frey como O'Hara y el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, han pedido al Gobierno de Donald Trump que ponga fin a las operaciones en la ciudad después de que el suceso de hoy sea el segundo de este tipo en algo más de dos semanas.

Trump afirma que el Gobierno de Minnesota está "incitando a la insurrección" tras tiroteo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, están "incitando a la insurrección", después de que un agente federal disparara y matara hoy a un residente de Minéapolis.



"¡El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante!", escribió el mandatario republicano en su red social, Truth Social.



Trump también publicó una imagen de lo que, según él, era el arma del fallecido. "Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores adicionales completos!) y lista para usar", anotó en su mensaje Trump.



El republicano calificó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de "patriotas" y los felicitó por haber "arrestado y expulsado ​​de Minnesota" a 12.000 criminales inmigrantes ilegales, "muchos de ellos violentos".



En su mensaje, también acusó a las autoridades de Minnesota de orquestar un "encubrimiento" en un intento de defraudar al Gobierno federal.

Las redadas a gran escala en Minnesota fueron ordenadas por el Gobierno Trump a principios de enero, cuando el documental de un youtuber conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías operadas por miembros de la comunidad somalí, a la que el propio presidente ha descalificado repetidamente.

Caso Renée Good

Una mujer, quien fue identificada como Renée Good, murió el pasado miércoles, 7 de enero, tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado.

El hecho ocurrió mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad del mencionado estado.

Una grabación muestra a los agentes del ICE acercarse al vehículo en el que se encontraba la mujer e incluso uno de ellos intenta hacerla bajar. Sin embargo, la mujer retrocedió el vehículo con la intención de girar y entonces otro agente saca su arma y dispara al asiento del conductor.

El vehículo avanzó unos metros y chocó con un auto estacionado, mientras los agentes corrieron en esa dirección.



Versión del Gobierno

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, señaló que la mujer era "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos", lo que calificó de un "acto de terrorismo interno", por lo que un agente de ICE, que "temía por su vida", realizó "disparos defensivos".

"La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo", indicó en sus redes sociales la funcionaria.

Minnesota dice no confiar en el Gobierno de EE.UU. para investigación del nuevo tiroteo

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, aseguró que no confía en el Gobierno federal de EE.UU. para liderar la investigación sobre este nuevo caso.

"El estado debe tener la última palabra, como le dije a la Casa Blanca sin rodeos esta mañana: no se puede confiar en que el Gobierno federal lidere esta investigación, el estado se encargará de ello, punto", afirmó Walz en una conferencia de prensa.

Walz explicó que mantuvo dos conversaciones con miembros de la Administración Trump, después de que muriera a tiros un hombre de 37 años.

En la primera llamada, Walz le solicitó a Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, que "sacara a su gente de allí, que retirara a esos agentes federales".

Mientras que en la segunda llamada, Walz informó al Gobierno federal que el estado investigaría el tiroteo.

"No permitiremos que nos pongan obstáculos, como ya hemos visto, y ustedes lo vieron esta mañana. Antes de que se realice cualquier investigación, las personas más poderosas del gobierno federal están inventando historias y publicando fotos de personas sin relación con el caso, de quienes no sabemos nada, y una foto de un arma de fuego para intentar manipular la narrativa", anotó.