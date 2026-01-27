¿Cómo afecta a la imagen de Donald Trump los asesinatos en Minneapolis? Esto dijo un periodista peruano radicado en EE.UU.

El último fin de semana, se reportó la muerte de Alex Jeffrey Prett, un enfermero de 37 años que falleció tras recibir varios disparos de agentes del ICE. | Fuente: EFE

El último fin de semana, se reportó la muerte de Alex Jeffrey Prett, un enfermero de 37 años que perdió la vida tras recibir varios disparos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), en medio de las manifestaciones que se han registrado en el estado de Minnesota en contra de la operación antiinmigración ejecutada por las autoridades del país.

En Ampliación de Noticias, Marco Avilés, periodista peruano radicado en Estados Unidos, afirmó que la Administración de Trump está retrocediendo en su ofensiva tras las pruebas que evidencian que la reacción de los agentes que asesinaron a Prett fue injustificada.

“El gobierno intentó culpar al manifestante, pero luego los videos que la gente ha grabado han mostrado que en verdad los agentes han tenido la responsabilidad. Justamente -por eso- el gobierno ha dado un paso atrás y está cambiando al jefe de ICE, que está monitoreando la represión en Minnesota en estos días. Van a enviar a otro funcionario de ICE y también han empezado a relacionarse de otra manera con el gobernador del Estado, que es un excandidato a vicepresidente”, manifestó.

“Me parece que el gobierno está recalibrando esta actitud agresiva que ha tenido allí porque, según las encuestas, las personas están opinando que Trump está de cierta manera como distraído de los problemas reales que están aquejando al país. Entonces, está como encajando este golpe en su popularidad”, acotó.

Asimismo, Avilés señaló que las últimas muertes a manos de agentes del ICE evidencian que el mandatario está “cometiendo errores” debido a que las dos últimas víctimas, Alex Jeffrey Prett y Renée Nicole Good, mujer asesinada de varios balazos el pasado 7 de enero, eran ciudadanos norteamericanos.

“Lo que ocurrió en Venezuela le dio esta imagen a [Donald Trump] de un presidente fuerte a nivel internacional. Sin embargo, estos asesinatos que han ocurrido en enero, creo que han impactado y están mostrando que está cometiendo errores. […] Las personas que han sido asesinadas no son personas inmigrantes sin documentos, sino son ciudadanas de Estados Unidos y personas, además, blancas. Y la última, Alex Prett, además, es una persona que portaba un arma y la Asociación Nacional de Rifle, que es una organización súper poderosa y que normalmente apoya al Partido Republicano, ha salido a respaldar a esta persona con su derecho a portar armas”, aseveró.

Tormenta invernal afecta EE.UU.

Por otro lado, al menos 15 personas han fallecido por la tormenta invernal que afecta a dos tercios de Estados Unidos desde este fin de semana. Entre las víctimas se encuentra una adolescente de 16 años que falleció en un accidente de trineo, en Frisco, según información de la Policía Nacional.

Al respecto, Marcos Avilés indicó que los más afectados son las personas sin hogar. Según un censo, citado por el periodista peruano, hay -al menos- entre 4 mil y 5 mil de ellos en Nueva York que no se encuentran “vinculados a ningún hospicio o refugio”.

“Había más o menos unas 4 mil [personas sin hogar] que no estaban vinculadas a ningún refugio. La ciudad obligó a 200 personas sin hogar a entrar a un refugio antes de la tormenta. Entonces, hay una cantidad de gente de la que no se sabe todavía su situación. Se habla de unos 20 a 30 fallecidos. Yo creo que estas cifras se van a ir actualizando en los próximos días conforme se produzca la limpieza de la nieve”, precisó.