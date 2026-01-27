Jimmy Kimmel rompe en llanto en vivo al hablar del asesinato de un enfermero a manos del ICE en Minneapolis

El presentador estadounidense Jimmy Kimmel se quebró en dos ocasiones al referirse al asesinato del enfermero Alex Jeffrey Pretti, ocurrido durante una protesta contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.

Durante la emisión del lunes de su programa Jimmy Kimmel Live, el presentador no tuvo reparos en tildar de "criminales" a los policías que dispararon contra el hombre de 37 años durante las redadas migratorias.

"Pasé el fin de semana, como probablemente muchos de ustedes, mirando mi teléfono y sintiéndome impactado y enfermo por lo que está pasando en Minneapolis. Un video tras otro; gente gritando, siendo arrancada de sus familias, personas nacidas en Estados Unidos sacadas de sus autos por el crimen de tener acento o lo que sea. Niños pequeños, bebés siendo atacados con gas lacrimógeno, detenidos, separados de sus padres", relató.

Muy afectado, Kimmel decidió continuar con su monólogo condenando duramente las acciones de los agentes involucrados.

"Solo una atrocidad tras otra siendo cometida por esta pandilla de patanes mal entrenados, dirigidos con vergüenza, con máscaras. Y eso es lo que son; son patanes cometiendo actos viles, despiadados e incluso criminales. Es asqueroso verlo y frustrante de observar", agregó.

Kimmel cuestiona a votantes de Trump

Durante el segmento, Jimmy Kimmel dijo que ver a "compañeros estadounidenses ejecutados por el ICE" debería servir como un llamado de atención para quienes votaron por Donald Trump.



"¿Ese es el orden y la ley por los que votaron? ¿Dónde están las voces razonables en la derecha? Necesitamos personas decentes en la derecha que muestren algo de coraje y sentido común. Cada día es una pesadilla ahora", expresó.

El presentador también indicó que los hechos en Minneapolis lo afectan de manera personal, ya que parte de su familia reside en esa ciudad.

"Tienen miedo de llevar a sus hijos a la escuela. Tienen miedo de ir a trabajar. ¡Solo puedo imaginar cómo se sienten las personas que no son blancas ante esto!", manifestó.

Alex Jeffrey Pretti trabajaba como enfermero de cuidados intensivos (UCI) en el hospital de la Administración de Veteranos (VA) de Minneapolis. De acuerdo con Washington Post, Pretti fue abatido el sábado 24 de enero por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos durante una protesta contra las operaciones del ICE.