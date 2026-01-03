Nicolás Maduro y su esposa se encuentran en un buque militar rumbo a Nueva York, aseguró Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio detalles de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, concretada esta madrugada tras un operativo militar en Venezuela. Según el republicano, ambos fueron detenidos en una residencia del país latinoamericano, sin especificar la ubicación exacta.

En declaraciones a Fox News, el magnate informó que Maduro y su esposa se encuentran en un buque militar rumbo a Nueva York, donde serán procesados por diversos cargos, tal como adelantó por la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi.

Trump dijo que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar una "segunda oleada" de ataques sobre Venezuela, pero -afirmó- la primera acometida "fue tan letal" que no hicieron falta acciones adicionales.

Agregó que un helicóptero estadounidense resultó alcanzado en la intervención y que un par de militares resultaron heridos, pero sin reportes de fallecidos. Además, según el mandatario, la aeronave logró retornar a su base con éxito.

Donald Trump asegura que Maduro y su esposa se encuentran en buque militar

Lo que sucedió en la captura, según Trump

Por otro lado, Trump adelantó que su gobierno estará “muy involucrado” en el futuro de Venezuela, tras el operativo realizado en Caracas.

"No podemos arriesgarnos a dejar que alguien más se postule y simplemente tome el control de donde él [Maduro] dejó, o se detuvo. Así que estamos tomando la decisión ahora. Estaremos muy involucrados en ello. Y queremos hacer libertad para el pueblo. Queremos tener una gran relación. Creo que el pueblo de Venezuela está muy feliz porque ama a los Estados Unidos. Estaban gobernados esencialmente por una dictadura o algo peor. Fue algo terrible lo que estaba sucediendo en Venezuela", expresó en Fox News.

En esa línea, aseguró que el operativo realizado en Venezuela, que culminó con la captura de Maduro y su esposa, "es como si estuviera viendo un programa de televisión".

"Diría que había bastante actividad. Todo estaba muy oscuro, especialmente en Venezuela. El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron y practicaron como nadie lo había hecho nunca. Y me dijeron, me lo dijeron militares de verdad, que no hay ningún otro país en la tierra que pudiera realizar una maniobra así. Si hubieras visto lo que pasó, quiero decir, lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión", mencionó en Fox News.