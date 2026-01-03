Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Nicolás Maduro y su esposa serán juzgados en EE.UU.: estos son los cargos que afrontarán

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. | Fuente: EFE | Fotógrafo:
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán cuatro cargos en el distrito de Nueva York, tras una acusación formal.

Estados Unidos
00:00 · 03:22

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados formalmente en el distrito sur de Nueva York de cuatro cargos, tras ser detenidos en un operativo militar en Venezuela.

Bondi señaló en sus redes sociales que el líder chavista y su esposa enfrentarán los cargos de "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos". 

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", agregó.

En esa línea, Bondi agradeció a Trump y a las Fuerzas Militares de EE.UU., quienes, agregó, “llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".

Captura de Maduro tras ataque en EE.UU.

Como se recuerda, el presidente Donald Trump anunció esta madrugada que Estados Unidos llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" e informó sobre la captura de Nicolás Maduro y a su esposa, quienes han sido sacados del país.

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, aseguró que Maduro se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que tras su captura no se esperan nuevas acciones militares en el país, según informó el senador republicano Mike Lee, tras una conversación con Rubio. 

Fiscal general de EE.UU. anuncia que Maduro y su esposa enfrentarán cuatro cargos tras acusación formal
Fiscal general de EE.UU. anuncia que Maduro y su esposa enfrentarán cuatro cargos tras acusación formal | Fuente: RPP
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Nicolás Maduro Nueva York Venezuela EE.UU. Pam Bondi Pamela Bondi

RPP TV

En Vivo

Más sobre Estados Unidos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA