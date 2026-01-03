Nicolás Maduro y su esposa serán juzgados en EE.UU.: estos son los cargos que afrontarán

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados formalmente en el distrito sur de Nueva York de cuatro cargos, tras ser detenidos en un operativo militar en Venezuela.

Bondi señaló en sus redes sociales que el líder chavista y su esposa enfrentarán los cargos de "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", agregó.

En esa línea, Bondi agradeció a Trump y a las Fuerzas Militares de EE.UU., quienes, agregó, “llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".

Captura de Maduro tras ataque en EE.UU.

Como se recuerda, el presidente Donald Trump anunció esta madrugada que Estados Unidos llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" e informó sobre la captura de Nicolás Maduro y a su esposa, quienes han sido sacados del país.

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, aseguró que Maduro se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que tras su captura no se esperan nuevas acciones militares en el país, según informó el senador republicano Mike Lee, tras una conversación con Rubio.

Fuente: RPP