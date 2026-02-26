Partidos de hoy, viernes 27 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Premier League

HOY EN VIVO | Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Melgar vs Los Chankas por la Liga1. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 27 de febrero.

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs ADT - L1 Max

5:45 p.m. | Melgar vs Los Chankas - L1 Max

8:15 p.m. | Garcilaso vs Cienciano - L1 Max

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Wolverhampton vs Aston Villa - Disney+

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Levante vs Alavés - DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Parma vs Cagliari - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. | Augsburg vs Colonia - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

2:45 p.m. | Strasbourg vs Lens - Disney+, ESPN5