Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, viernes 27 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Premier League

Partidos de hoy, viernes 27 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO.
Partidos de hoy, viernes 27 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO. | Fuente: Melgar - Aston Villa
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO HOY | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 27 de febrero del 2026.

HOY EN VIVO | Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Melgar vs Los Chankas por la Liga1. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 27 de febrero. 

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs ADT - L1 Max

5:45 p.m. | Melgar vs Los Chankas - L1 Max

8:15 p.m. | Garcilaso vs Cienciano - L1 Max

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Wolverhampton vs Aston Villa - Disney+

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Levante vs Alavés - DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Parma vs Cagliari - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. | Augsburg vs Colonia - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

2:45 p.m. | Strasbourg vs Lens - Disney+, ESPN5

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
partidos de hoy fútbol en vivo fútbol mundial

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA