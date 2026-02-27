Ingemmet alerta que hay más de 800 zonas críticas en el país que están expuestas ante fuertes lluvias

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) advirtió que hay 838 zonas críticas en el país que están expuestas a deslizamientos, inundaciones y huaicos ante la ocurrencia de lluvias intensas.

De acuerdo con cifras de la entidad, el daño en estas zonas podría afectar a más de 400 000 personas y dejar 100 000 viviendas afectadas por las constantes precipitaciones.

Lima, Cajamarca, Tumbes y Piura concentran a la mayor cantidad de áreas críticas ante la presencia del Fenómeno El Niño Costero, que trae consigo lluvias intensas, deslizamientos y huaicos.

En un programa especial de RPP, el ingeniero Rigoberto Aguilar, vocero del Ingemmet, detalló que se realizan estudios del terreno y del peligro, con el objetivo de identificar las zonas propensas a ser afectadas por distintos fenómenos geológicos.

“La Tierra siempre registra, dentro de sus rocas, de sus depósitos, la historia, lo que ha ocurrido hace cientos o miles de años. Lo que nosotros hacemos es estudiar estos depósitos en campo e identificar si han sido depósitos de huaicos, de derrumbes, deslizamientos, e incluso podemos fecharlos en el tiempo. Y en base a esa historia, se pueden establecer escenarios para el futuro”, detalló.

Durante el tema de fondo Niño Costero: emergencia nacional por lluvias y huaicos, Aguilar señaló que, pese a que hay quebradas secas, siempre existe el riesgo de desbordes ante fuertes precipitaciones. También advirtió de los peligros de realizar construcciones cerca de torrenteras.

“Y, por ejemplo, en ocasiones como la del fenómeno del Niño o fuertes precipitaciones focalizadas, estas se vuelven a reactivar y traen consecuencias con impactos negativos para la población”, ejemplificó el funcionario, mencionando el caso de la torrentera ‘El Chullo’ que se desbordó y dejó cuantiosos daños en la ciudad de Arequipa.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la población y a las autoridades regionales y municipales para revisar la información técnica y científica del Ingemet a la hora de realizar construcciones.

“Para que [con] base a estos documentos se puedan realizar las obras de mitigación, de reconstrucción y principalmente hacer obras y tomar acciones, para que dentro de un par de años no estemos discutiendo sobre el mismo tema”, concluyó.