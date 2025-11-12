Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Trump acusa a los demócratas de "desviar la atención" con el caso Epstein tras difusión de nuevos correos

Trump asegura que los demócratas
Trump asegura que los demócratas "deben pagar las consecuencias" y que "no se debe desviar la atención hacia Epstein". | Fuente: EFE / Europa Press
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

"Los demócratas deben centrarse únicamente en la reapertura del país", escribió Trump en su red social Truth Social horas después de que el Parlamento estadounidense difundiera correos electrónicos en los que presuntamente Jeffrey Epstein aseguraba que el hoy mandatario de EE.UU. estaba al tanto de sus crímenes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a miembros del Partido Demócrata de "desviar la atención" y difundir bulos en unos correos electrónicos en los que presuntamente Jeffrey Epstein aseguraba que el hoy mandatario republicano estaba al tanto de sus crímenes y que "pasó horas" junto a una de sus víctimas.

"Los demócratas intentan revivir el engaño de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión en el cierre del Gobierno Federal y de muchos otros temas", escribió Trump en su plataforma Truth Social, horas después de que se dieran a conocer estos correos.

"Solo un republicano muy malo, o estúpido, caería en esa trampa", prosigue el mensaje del jefe de Estado, que acusa a los demócratas de costarle a EE.UU. "1.500 millones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo".

Trump asegura que los demócratas "deben pagar las consecuencias" y que "no se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto".

"¡Los republicanos involucrados deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas!", concluye el texto del mandatario.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Los correos  atribuidos a Epstein y su relación con Trump 

Entre los correos publicados hoy por el Congreso estadounidense destacan tres, fechados en 2011, 2015 y 2019, en los que Epstein presuntamente escribió que Trump estaba al tanto de sus abusos y que el ahora presidente pasó "horas" con una de sus víctimas, Virginia Giuffre.

Giuffre, quien se quitó la vida el pasado abril, aseguró haber sido víctima de abusos sexuales por parte de Epstein y de Andrés de Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra.

En diferentes testimonios, la mujer dijo haber conocido a Trump cuando trabajó para él en su balneario de Florida y aseguró que no estuvo involucrado en ningún abuso ni actividad delictiva relacionados con ella.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, empleó hoy argumentos similares a los de Trump al ser cuestionada acerca de los correos en mención.

Leavitt también volvió a negar que Trump esté contemplando conceder el indulto a Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja de Epstein, quien cumple veinte años de condena por tráfico sexual de menores.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Donald Trump Jeffrey Epstein EE.UU. Estados Unidos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Estados Unidos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA