Irán se cubre en múltiples frentes: mientras negocia, se prepara para un ataque de Estados Unidos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian. | Fuente: Europa Press - Hossein-Farahani/Presidencia Iraní

"La República Islámica está cometiendo un error de cálculo, creyendo que Estados Unidos no busca realmente un acuerdo, y que las negociaciones, al igual que las del año pasado, son una táctica para allanar el camino hacia la guerra. Por eso, Irán no ha tomado estas negociaciones con la seriedad suficiente ni ha ofrecido concesiones sin precedentes", explicó Vaez a la agencia EFE.

El analista político Mashalá Shamsolwaezin coincide con la postura de Teherán, de que Washington realmente no busca un acuerdo. "Estados Unidos ha desarrollado un patrón de actuación: primero describe la situación como optimista, luego envía señales positivas, después eleva sus demandas y condiciones, y finalmente fija un plazo tras el cual, si Irán no cede, comienza la acción militar", declaró al diario iraní Etemad, en palabras recogidas por EFE.

Irán refuerza sus capacidades defensivas

Sin embargo, Shamsolwaezin aseguró que Irán "no está indefenso" y podría "confrontar seriamente la potencia estadounidense, incluyendo capacidades para hundir buques".

Estas palabras se alinean con las afirmaciones del líder supremo iraní, Ali Jamenei, quien restó importancia al despliegue de portaaviones estadounidenses en la región y amenazó con hundirlos.

"Un portaaviones es ciertamente una máquina peligrosa, pero más peligroso que el portaaviones es aquella arma que puede enviarlo al fondo del mar", aseveró Jamenei.

Además, medios de comunicaciones como CNN o The Wall Street Journal, aseguraron que el gobierno iraní está reforzando las infraestructuras de defensa de bases militares y sitios nucleares, ante la posibilidad de un conflicto armado con Estados Unidos.

Por ejemplo, CNN reportó reparaciones en la base de misiles Imam Ali de Khorramabad. "De la docena de estructuras destruidas por Israel (durante la guerra de 12 días de junio pasado), tres han sido reconstruidas, una ha sido reparada y otras tres se encuentran actualmente en construcción", recoge el medio estadounidense, apoyándose en imágenes satelitales.

"Irán también ha reconstruido rápidamente su mayor y más moderna planta de producción de misiles de propulsión sólida en Shahrud, una tecnología que permite el rápido despliegue de misiles de mayor alcance", explica CNN, entre otros ejemplos de reparaciones realizadas en bases militares.

Publicando otras imágenes satelitales suministradas por el Institute of Science and Internacional Security (ISIS), CNN también reporta obras de fortificación de infraestructuras cerca del complejo nuclear de Natanz.

"Las instalaciones podrían convertirse pronto en un búnker totalmente irreconocible, que proporcionaría una protección significativa contra los ataques aéreos", advirtió el presidente del ISIS, David Albright, en una publicación en la red X.

El presidente Peszeshkian repite que Irán no cederá a la presión extranjera

A estas obras, también hay que sumar las últimas declaraciones de Masoud Pezeshkian. El sábado, el presidente iraní afirmó que su país no cederá a las presiones de las grandes potencias en el marco de las negociaciones nucleares.

"Las potencias mundiales se están alineando para obligarnos a ceder... pero no cederemos a pesar de todos los problemas que nos causan", comentó Pezeshkian en un discurso retransmitido en directo por la televisión estatal.

A pesar de esta postura firme y de sus esfuerzos para poder hacer frente a un ataque estadounidense, Irán podría estar cometiendo otro "error de cálculo" al "sobreestimar su propia fuerza", y pensar que, si lo arrastran en una guerra total, "Estados Unidos retrocedería, ya que Trump no busca un conflicto largo y costoso en Medio Oriente", advierte el experto Ali Vaez.

Si una guerra estalla entre Estados Unidos e Irán, sería la segunda vez que el país norteamericano atacar a Irán en menos de un año, tras unirse a Israel en la llamada "guerra de los doce días" en junio pasado.

En ese momento, Estados Unidos e Israel habían lanzado ataques contra instalaciones militares y nucleares iraníes, debilitando las capacidades de la República Islámica en estos dos ámbitos.