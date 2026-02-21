Donald Trump anuncia que elevará al 15% el arancel global y desafía decisión del Supremo de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aumentará "con efecto inmediato" el arancel global del 10 % al 15 % "totalmente permitido y legalmente probado".

"Declaro que yo, como presidente de los Estados Unidos de América, voy a aumentar, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10 % a los países, muchos de los cuales han estado 'estafando' a los Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), al nivel del 15 %, totalmente permitido y legalmente probado", escribió en su red Truth Social.

El republicano argumentó que la medida es a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU., el cual calificó como "ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana".

En ese sentido, indicó que los aranceles serán para todos los países con acuerdo con EE.UU., "muchos de los cuales han estado 'estafando' a los Estados Unidos durante décadas, sin represalias".

"Durante los próximos meses, la Administración Trump determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permisibles, que continuarán nuestro proceso extraordinariamente exitoso de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande", concluyó Trump.

Trump respondió al Supremo con aranceles

Como se recuerda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes la firma de una orden para imponer un arancel del 10 % sobre todos los países horas después que la Corte Suprema de su país invalidara sus políticas arancelarias previas.

El Tribunal Supremo de EE.UU. había invalidado el efecto de los aranceles que decretó bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Por ello, Trump ordenó los nuevos gravámenes bajo otro instrumento, que es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Esta capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días. Posteriormente, los aranceles solo podrían ser prorrogados con el visto bueno del Congreso de Estados Unidos.

“Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10 % bajo la sección 122, además de nuestros aranceles normales ya cobrados. Y también estamos iniciando varias investigaciones bajo la sección 301 y otras para proteger a nuestro país de prácticas comerciales desleales”, afirmó el presidente el último viernes.