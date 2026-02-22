Javier Rabanal y la publicación en la que asume sus "errores" ante Sporting Cristal [FOTO]

Sabor amargo en Universitario. Y es que el club crema, el pasado sábado, empató a dos con Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto, pese a que en el primer tiempo ganaba 2-0.

Fue en el descuento en el que Yoshimar Yotún, con un tiro penal provocado por Hugo Ancajima, decretó la igualdad celeste frente a Universitario de Deportes, que dirige el español Javier Rabanal, en el Estadio Alberto Gallardo. Con ello, los merengues siguen invictos, aunque no alcanzaron la cima del campeonato.

Luego del partido, el entrenador Javier Rabanal ofreció una conferencia de prensa en donde asumió la culpa del empate. Después, por medio de sus redes sociales, tuvo un contundente mensaje.

La publicación del DT Javier Rabanal en sus redes sociales.Fuente: Instagram

"De los errores se aprende", fue lo que escribió el estratega de la 'U' en Instagram, a modo de historia. Su publicación fue acompañada de una imagen con el marcador de 2-2 en el Gallardo.

La palabra de Javier Rabanal

Al momento de responder a la prensa, el DT Javier Rabanal merengue fue claro respecto a lo que vio de sus dirigidos en el segundo tiempo. Fue todo lo contrario a lo que se vivió en los primeros 45', en donde la visita destacó.

"Llegó un momento en que solo nos dedicamos a despejar esperando que no llegue nada más. Lo normal era que hacíamos el tercero o nos empataban. Deberemos analizar en qué momento se decidió que nos metiéramos tan atrás. Lo que es claro es que los cambios han disminuido el nivel del equipo dramáticamente.

Además, agregó que "No dimos cuatro pases consecutivos metiendo un mediocentro más (...) Hemos perdido el control. Es 100 % mi responsabilidad (...) Aquí no hay 11 que juegan siempre y el resto que pueden estar entretenidos para jugar sus cuatro o cinco partidos, 15 minutos y a ver qué pasa (...) El que no lo entienda va a tener que ver los partidos desde un asiento en la grada".