Venezuela autoriza reanudar vuelos para repatriar migrantes en medio de tensiones

Fotografía del programa estatal venezolano Gran Misión Vuelta a la Patria para repatriar a su población migrante de un grupo de migrantes a su llegada este miércoles. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Gran Misi󮠶uelta a la Patria
por Agencia EFE

Estos intercambios ocurren en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

El Gobierno de Nicolás Maduro autorizó reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos operados por la compañía estadounidense Eastern Airlines, tras recibir una solicitud de la Administración de Donald Trump, informó este martes el Ministerio de Transporte de Venezuela.

En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado comunicó que la autorización se dio "por instrucciones" del presidente Maduro y que se aplica a los vuelos que cubren la ruta desde Phoenix, Arizona (EE. UU.), hacia el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

En consecuencia, indicó, los vuelos tienen autorización para ingresar al espacio aéreo venezolano "como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los miércoles y viernes", desde que ambos Gobiernos acordaron la repatriación de migrantes en enero de este año.

El sábado, Venezuela había afirmado que Estados Unidos suspendió "de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos", después de que Trump advirtiera que el espacio aéreo del país suramericano debía considerarse "cerrado en su totalidad", un mensaje que Caracas repudió "con absoluta contundencia".

"Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional", afirmó el Gobierno venezolano, en un comunicado difundido entonces por la Cancillería en Caracas.

Tensiones entre EE. UU. y Venezuela

Estos intercambios ocurren en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Latinoamérica, pero que la Administración chavista tacha de "amenaza" e intento de propiciar un cambio de régimen.

El pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona, lo que desató una ola de cancelaciones de vuelos desde y hacia el país suramericano.

En respuesta, Venezuela revocó las concesiones de operación a siete aerolíneas internacionales, incluyendo este lunes a la española Plus Ultra

Estados Unidos Nicolás Maduro Donald Trump

