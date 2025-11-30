Nicolás Maduro ordena un "plan especial" para el retorno de venezolanos varados en otros países

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, reveló en su cuenta de Telegram esta disposición del mandatario venezolano tras conocer que Donald Trump pidiera a las aerolíneas "tener cuenta" que el espacio aéreo del país "permanecerá cerrado en su totalidad".

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el presidente Nicolás Maduro ha ordenado un "plan especial" para el retorno de sus compatriotas varados en otros países por la suspensión de varios vuelos, tras la advertencia de la autoridad aérea de Estados Unidos de "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe.

"El presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países así como facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio", señaló Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram, sin que ofreciera mayores detalles.

Además, mencionó que Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para "el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer a pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano cerrado, mensaje que se sumó a un aviso difundido hace una semana por autoridades de ese país.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.



El Ejecutivo de Maduro denunció "ante el mundo", en un comunicado publicado por la Cancillería, que tales afirmaciones de Trump "representan una amenaza explícita de uso de fuerza", que, asegura, está "prohibida de forma clara e inequívoca" por la Carta de la Naciones Unidas, y consideró que se trata de un "intento de intimidación".

Trump publicó este mensaje un día después de que el New York Times informara de una presunta conversación telefónica que sostuvo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Algo que recién ha confirmado el mandatario estadounidense este domingo.