Accidente en Eslovaquia: un choque de dos trenes deja 79 heridos, tres de ellos graves

Un total de 79 personas, tres de ellas en estado grave, han sido hospitalizadas debido al choque entre dos trenes ocurrido anoche en Eslovaquia, según informa este lunes el Ministerio de Sanidad.

La vida de dos de los heridos corre peligro mientras que otro tiene heridas graves pero su estado es estable.

La colisión se produjo a 20 kilómetros de Bratislava entre dos trenes de pasajeros que se dirigían a la capital eslovaca.

Unas 800 personas, en su mayoría estudiantes, viajaban en los dos convoyes, según informó el ministro de Interior, Matúš Šutaj Eštok.

En el dispositivo de socorro participaron quince ambulancias, además de 60 policías y 70 bomberos.

Versión parcial

Aunque aún no se han hecho oficialmente públicas las causas del accidente, la compañía estatal de ferrocarriles, ZSSK, ha informado de que uno de los trenes se saltó un semáforo en rojo.

"Uno de los trenes se encontraba en un lugar donde no debía estar. No voy a adelantar las conclusiones de la investigación, pero es evidente que ese tren se saltó un semáforo en rojo", ha declarado Ivan Bednárik, director general de ZSSK.

Ese convoy salió equivocadamente de una parada y fue embestido por detrás, a una velocidad de 100 kilómetros por hora, por otro tren que circulaba por la misma vía, explicó esa fuente.

Directiva de la empresa es destituida

En consecuencia, el Gobierno eslovaco ha destituido a la directiva de la empresa estatal de ferrocarriles, ZSSK, tras constatar que el accidente que se debió probablemente a un fallo humano.

"Pido al ministro de Transporte que, de manera inmediata, cese a toda la dirección de ZSSK", declaró el primer ministro, el populista Robert Fico, tras una reunión de emergencias del Ejecutivo.

Este ha sido el segundo accidente de ferrocarril en Eslovaquia en dos meses. El pasado 13 de octubre cincuenta personas resultaron heridas en la colisión frontal de dos trenes rápidos en la localidad de Roznava, en el sureste del país.

"Sin perjuicio de la responsabilidad directa de la directiva, se trata de un segundo siniestro en poco espacio de tiempo en transporte de personas, y en un corredor modernizado (con el sistema ETCS), donde la medida de seguridad es máxima", añadió Fico.



Fico también ha anunciado compensaciones financieras a las víctimas, así como un plan de aceleración de la instalación de sistemas de seguridad en los trenes del país, un plan que requerirá "cuantiosas sumas de dinero".