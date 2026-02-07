Terremoto político en Reino Unido tras los vínculos de Peter Mandelson y el expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein

Starmer se disculpó ante las víctimas de Epstein por haber nombrado a Mandelson embajador británico en EE.UU. |
El primero en 1998, por un préstamo secreto de uno de sus colegas por 500.000 dólares y el segundo, en 2001, por presionar la entrega de un pasaporte británico a uno de los hermanos Hinduja, dueños del conglomerado empresarial de origen indio del mismo apellido.
Y es que, tratando de calmar las aguas, el primer ministro prometió publicar “tan pronto como sea posible” los documentos confidenciales que llevaron al nombramiento de Mandelson en Washington en 2024 y despedido siete meses después, en septiembre de 2025, tras la publicación de los primeros correos electrónicos y fotos.
Estos evidenciarían una amistad profunda, complicidad, intercambio de favores y regalos económicos tanto para Mandelson como su pareja, Reinaldo Avila da Silva.
Se quiere establecer qué tanto sabían Starmer y sus principales asesores, quienes también tendrán que publicar todas las comunicaciones electrónicas que intercambiaron con el exdiplomático, incluso mensajes de WhatsApp personales.
Sin embargo, Scotland Yard le pidió a Downing Street no revelar los documentos que pueden convertirse en pruebas contra el exembajador en la investigación que le adelanta la Policía por “presunta mala conducta en un cargo público”.
Peter Mandelson, 'prince of darkness'
En su momento, el Gobierno justificó el nombramiento porque Mandelson era la persona adecuada para manejar la relación con Donald Trump, su segundo gobierno lleno de incertidumbre y para garantizar el esquivo acuerdo comercial bilateral.
Uno de los puntos a favor del exembajador era su experiencia como secretario de comercio británico, cargo que ocupó entre el 2009 y 2010.
Justamente, bajo ese rol, Mandelson habría entregado información confidencial a Epstein que lo habría beneficiado económicamente, haciéndolo más rico y poderoso.
Mandelson ha negado haber actuado ilegalmente y afirma que Epstein le habría ocultado su perfil delictivo.
Sin embargo, la policía investiga si proporcionó a Epstein documentos gubernamentales en al menos cuatro oportunidades.
Por los archivos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se sabe que también presionó al gobierno de Gordon Brown para cambiar los bonos que reciben los banqueros.
Y que también presionó al asesor económico top del expresidente Barack Obama, Larry Summers, para que “suavizara las restricciones propuestas a las actividades comerciales de los bancos estadounidenses”, según se infiere tras un intercambio de correos electrónicos en marzo de 2010.