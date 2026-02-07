Terremoto político en Reino Unido tras los vínculos de Peter Mandelson y el expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein

Tanto en los pasillos del Parlamento británico como en las filas laboristas, la pregunta que ronda es cuántos meses le quedan a Keir Starmer como primer ministro.

Esto luego de que admitiera que, a pesar de que sabía de la controversial amistad entre Peter Mandelson y Jeffrey Epstein, lo nombró embajador en Washington, el cargo más importante de la diplomacia, en diciembre de 2024.

Los críticos piden que 'rueden cabezas' en el que se vislumbra como uno de los escándalos políticos más graves en Reino Unido en décadas.

Pese a que Starmer se defendió argumentando que Mandelson “mintió a todos” y se disculpó con las víctimas de Epstein, la furia sigue creciendo.

“A Peter Mandelson lo llamaban el 'príncipe de las tinieblas'. No es ningún secreto que era una mala persona. ¿Por qué Mandelson se presentó a la sala para ser considerado para este puesto de embajador cuando se sabía tanto sobre su mala conducta?”, se preguntó Harriet Harman, figura prominente del laborismo.

Es la misma pregunta que se hacen por igual diputados de todos los partidos y ciudadanos, que exigen la responsabilidad política de Keir Starmer y de su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, otra figura polémica a quien responsabilizan de ‘revivir’ a Mandelson, a pesar de su pasado opaco con dos despidos en su hoja de vida en previos gobiernos laboristas.

