Terremoto político en Reino Unido tras los vínculos de Peter Mandelson y el expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein

En Reino Unido aumenta la presión para que Peter Mandelson, exministro laborista, y Andrew Mountbatten-Windsor, expríncipe de la Corona, sean investigados y respondan por las nuevas revelaciones que les vinculan con el depredador sexual Jeffrey Epstein.
En Reino Unido aumenta la presión para que Peter Mandelson, exministro laborista, y Andrew Mountbatten-Windsor, expríncipe de la Corona, sean investigados y respondan por las nuevas revelaciones que les vinculan con el depredador sexual Jeffrey Epstein.
France 24

por France 24

·

En Reino Unido aumenta la presión para que Peter Mandelson, exministro laborista, y Andrew Mountbatten-Windsor, expríncipe de la Corona, sean investigados y respondan por las nuevas revelaciones que les vinculan con el depredador sexual Jeffrey Epstein. Entretanto, el primer ministro Keir Starmer, que nombró a Mandelson como embajador en EE. UU. pese a conocer previamente su cercanía con Epstein, pide perdón y tambalea en medio de los pedidos de dimisión.

Tanto en los pasillos del Parlamento británico como en las filas laboristas, la pregunta que ronda es cuántos meses le quedan a Keir Starmer como primer ministro.

Esto luego de que admitiera que, a pesar de que sabía de la controversial amistad entre Peter Mandelson y Jeffrey Epstein, lo nombró embajador en Washington, el cargo más importante de la diplomacia, en diciembre de 2024. 

Los críticos piden que 'rueden cabezas' en el que se vislumbra como uno de los escándalos políticos más graves en Reino Unido en décadas.

Pese a que Starmer se defendió argumentando que Mandelson “mintió a todos” y se disculpó con las víctimas de Epstein, la furia sigue creciendo.

“A Peter Mandelson lo llamaban el 'príncipe de las tinieblas'. No es ningún secreto que era una mala persona. ¿Por qué Mandelson se presentó a la sala para ser considerado para este puesto de embajador cuando se sabía tanto sobre su mala conducta?”, se preguntó Harriet Harman, figura prominente del laborismo. 

Es la misma pregunta que se hacen por igual diputados de todos los partidos y ciudadanos, que exigen la responsabilidad política de Keir Starmer y de su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, otra figura polémica a quien responsabilizan de ‘revivir’ a Mandelson, a pesar de su pasado opaco con dos despidos en su hoja de vida en previos gobiernos laboristas.

Starmer se disculpó ante las víctimas de Epstein por haber nombrado a Mandelson embajador británico en EE.UU.
Starmer se disculpó ante las víctimas de Epstein por haber nombrado a Mandelson embajador británico en EE.UU.

El primero en 1998, por un préstamo secreto de uno de sus colegas por 500.000 dólares y el segundo, en 2001, por presionar la entrega de un pasaporte británico a uno de los hermanos Hinduja, dueños del conglomerado empresarial de origen indio del mismo apellido.  

Y es que, tratando de calmar las aguas, el primer ministro prometió publicar “tan pronto como sea posible” los documentos confidenciales que llevaron al nombramiento de Mandelson en Washington en 2024 y despedido siete meses después, en septiembre de 2025, tras la publicación de los primeros correos electrónicos y fotos.

Estos evidenciarían una amistad profunda, complicidad, intercambio de favores y regalos económicos tanto para Mandelson como su pareja, Reinaldo Avila da Silva.

Se quiere establecer qué tanto sabían Starmer y sus principales asesores, quienes también tendrán que publicar todas las comunicaciones electrónicas que intercambiaron con el exdiplomático, incluso mensajes de WhatsApp personales.

Sin embargo, Scotland Yard le pidió a Downing Street no revelar los documentos que pueden convertirse en pruebas contra el exembajador en la investigación que le adelanta la Policía por “presunta mala conducta en un cargo público”.

Peter Mandelson, 'prince of darkness'

En su momento, el Gobierno justificó el nombramiento porque Mandelson era la persona adecuada para manejar la relación con Donald Trump, su segundo gobierno lleno de incertidumbre y para garantizar el esquivo acuerdo comercial bilateral.

Uno de los puntos a favor del exembajador era su experiencia como secretario de comercio británico, cargo que ocupó entre el 2009 y 2010.

Justamente, bajo ese rol, Mandelson habría entregado información confidencial a Epstein que lo habría beneficiado económicamente, haciéndolo más rico y poderoso.

Mandelson ha negado haber actuado ilegalmente y afirma que Epstein le habría ocultado su perfil delictivo.

Sin embargo, la policía investiga si proporcionó a Epstein documentos gubernamentales en al menos cuatro oportunidades.

Por los archivos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se sabe que también presionó al gobierno de Gordon Brown para cambiar los bonos que reciben los banqueros.

Y que también presionó al asesor económico top del expresidente Barack Obama, Larry Summers, para que “suavizara las restricciones propuestas a las actividades comerciales de los bancos estadounidenses”, según se infiere tras un intercambio de correos electrónicos en marzo de 2010.

Fotografía de archivo, tomada el 29.10.2009, del exministro laborista británico Peter Mandelson, que dejará su escaño en la Cámara de los Lores (alta) del Parlamento británico tras las recientes revelaciones sobre su vinculación con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.
Fotografía de archivo, tomada el 29.10.2009, del exministro laborista británico Peter Mandelson, que dejará su escaño en la Cámara de los Lores (alta) del Parlamento británico tras las recientes revelaciones sobre su vinculación con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Tanto Keir Starmer como su secretario de salud, Wes Streeting, calificaron estas revelaciones como “traición”.

Aunque conocía este pasado, el Gobierno continuó con su nombramiento pese a que al parecer sabía que el exembajador mantuvo su amistad con Epstein luego de que este pagara una pena por abuso de menores e incluso se hospedó en su mansión en Manhattan mientras pagaba esa condena.

“El primer ministro decidió inyectar el veneno de Mandelson en el corazón de su gobierno”, resaltó la líder conservadora, Kemi Badenoch, quien pidió a los rebeldes laboristas pasar de las palabras a los hechos para forzar la salida de Starmer.

Este nuevo capítulo le costó a Mandelson su cargo vitalicio en la Cámara de los Lores y ser removido del círculo exclusivo del Consejo Privado que asesora al rey Carlos III.

Andrés, el expríncipe de rodillas

Las revelaciones son cada día más escandalosas del vínculo que también tuvo quien fuera hasta octubre de 2025, el duque de York, con Epstein.

Mientras crece la presión ciudadana para que sea investigado por la policía, tras la revelación de la 'BBC' de que una segunda mujer extranjera denunciara haber sido enviada por Epstein para un encuentro sexual con Andrés en 2010, en su residencia Royal Lodge, perteneciente a la Corona, cuando ella estaba por sus 20 años.

El abogado de la víctima, Brad Edwards, afirma que la joven pasó la noche en esa residencia real y luego hizo un tour por el Buckingham Palace y tomó el té.

Las nuevas revelaciones plantean preguntas sobre qué tan involucrado estuvo Andrés con Epstein, qué tanto sabía de la red de tráfico de mujeres y niñas, qué tanta influencia tuvo el pedófilo millonario sobre el hermano del rey y acceso a los privilegios que tiene un amigo cercano de un miembro de la familia real.

Los tentáculos del pederasta Epstein en el establishment británico precipitan un terremoto político
Los tentáculos del pederasta Epstein en el establishment británico precipitan un terremoto político

“La monarquía británica funciona tanto por poder constitucional como por legitimidad simbólica, confianza y ejemplaridad. Cada vez que el caso Epstein vuelve a los titulares, el nombre de Andrés reaparece y con él la institución. La estrategia de Buckingham ha sido aislarlo institucionalmente para contener el daño, pero el efecto reputacional no desaparece del todo”, resalta el experto en monarquía, Alexander Seale.

¿La foto con Virginia Giuffre es real?

En un correo electrónico enviado por la británica Ghislaine Maxwell, a Epstein, quien fuera su pareja, se lee que “en 2001, estaba en Londres cuando me encontré con varios amigos, entre ellos el príncipe Andrés. Se tomó una foto, ya que supongo que quería enseñársela a sus amigos y familiares”.

Maxwell, quien paga pena de cárcel, parece confirmar de esta manera que la fotografía en la que la joven Virginia Giuffre sonríe mientras el príncipe Andrés la abraza por la cintura y en la que ella misma sonríe, en la parte de atrás, es verídica.

En el pasado, Andrés negó haber conocido y abusado sexualmente de Virginia Giuffre, quien se suicidó en 2025, y quien denunció que fue abusada por el ‘royal’ en tres ocasiones en Londres, Nueva York y su isla privada en el Caribe.

A pesar de las acusaciones, Andrés y Virginia llegaron a un acuerdo económico millonario en 2022 para poner fin a un proceso judicial en Nueva York.

“Tiene un impacto mediático muy fuerte, aunque jurídicamente limitado. La autenticidad de la foto confirma que ambos coincidieron y tuvieron contacto personal, algo que durante años fue objeto de negación. Ahora bien, una imagen no prueba delito, no establece contexto, consentimiento ni circunstancias. Pero en términos de opinión pública, las pruebas visuales son extremadamente poderosas”, sostiene Seale.

En los nuevos documentos revelados, aparece una secuencia de fotos de Andrew Mountbatten en sus rodillas, en el piso, poniendo la mano en la cintura a una mujer que está acostada en el piso y cuya identidad ha sido protegida.

Andrew habría invitado a Epstein al Buckingham Palace poco después de que el pedófilo cumpliera su pena por abuso a menores en 2010.

Aunque el rey Carlos III, hermano de Andrew, y la familia real, tratan de distanciarse de estas acusaciones, grupos como Republic exigen una investigación de la Policía.

El Reino Unido sigue en shock por las revelaciones de los alcances del pederasta Epstein, pero está a la expectativa por las acciones que las aclaren y si es el caso, castiguen.

