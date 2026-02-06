Alianza Lima vs Olva Latino en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 5 de Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

Alianza Lima vs Olva Latino: ¿Cómo llegan a la fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?
¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Olva Latino en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?
El partido Alianza Lima vs. Olva Latino se disputará el sábado 7 de febrerp en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Olva Latino en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?
- En Perú, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.
- En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 8:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 8:00 p.m.
- En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 9:00 p.m.
- En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 9:00 p.m.
- En Chile, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 9:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 6:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Olva Latino en vivo por TV y streaming?
El partido Alianza Lima vs. Olva Latino se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver en la web y app de Latina, así como en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe.
Alianza Lima vs Olva Latino: Precios de entradas
Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Olva Latino, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:
- General - Segunda etapa: 20 soles
- Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles
- Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles
- Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles
Alianza Lima vs Olva Latino: Últimos resultados