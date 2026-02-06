Alianza Lima vs Olva Latino en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 5 de Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

Alianza Lima vs Olva Latino: ¿Cómo llegan a la fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?



¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Olva Latino en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?



El partido Alianza Lima vs. Olva Latino se disputará el sábado 7 de febrerp en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Olva Latino en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Olva Latino en vivo por TV y streaming?

El partido Alianza Lima vs. Olva Latino se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver en la web y app de Latina, así como en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Alianza Lima vs Olva Latino: Precios de entradas



Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Olva Latino, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

Alianza Lima vs Olva Latino: Últimos resultados