Subjefe del servicio de inteligencia militar ruso resulta herido en aparente intento de asesinato

Las autoridades rusas investigan quién o qué estaría detrás de lo que califica como un intento de asesinato contra Vladimir Alekseyev, un alto funcionario de los servicios de inteligencia militar del país. Sin embargo, desde ya Moscú apunta a Ucrania, país contra el que el presidente Vladímir Putin ordenó la invasión en curso hace casi cuatro años.

El hombre de 64 años permance hospitalizado en estado grave. La portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, señaló en un comunicado, que Alekseyev recibió varios disparos de un agresor no identificado, en un edificio de apartamentos en el noroeste de la capital.

Petrenko no especificó quién podría estar detrás del ataque contra el teniente general, quien se ha desempeñado como primer subdirector de la agencia de inteligencia militar rusa, conocida como GRU, desde 2011.

El trabajo del militar ha sido reconocido por el presidente Putin con la condecoración de Héroe de Rusia por su papel en la campaña militar de Moscú en Siria.

Además, en junio de 2023, apareció en la televisión estatal hablando con el jefe mercenario Yevgeny Prigozhin cuando su Grupo Wagner tomó el cuartel general militar en la ciudad sureña de Rostov del Don durante su breve motín.

El cargo de Alexeyev implicaba que habría estado estrechamente involucrado en la persecución de la guerra de Rusia en Ucrania. Además, es uno de los mandos rusos que se encuentran bajo sanciones de Occidente.

Nacido en Ucrania cuando aún formaba parte de la Unión Soviética, Alexeyev fue sancionado por Estados Unidos por la ciberinjerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Asimismo, la Unión Europea le impuso sanciones por el envenenamiento del exagente ruso Sergei Skripal y su hija en la ciudad inglesa de Salisbury en 2018.

¿Quién está detrás del atentado?

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Ucrania de estar detrás del intento de asesinato, que, según afirmó, sin aportar pruebas, tenía como objetivo sabotear las "conversaciones de paz".

Kiev no se ha pronunciado sobre este hecho.

Desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, las autoridades del país dirigido por vladimir Putin han culpado a Kiev de varios asesinatos de oficiales militares y figuras públicas en Rusia. Ucrania se ha atribuido la responsabilidad de algunos de ellos, algunos de los cuales figuran en una lista pública de enemigos de Ucrania.

El diario 'Kommersant', que citó fuentes policiales, reportó que el atacante de Alexeyev lo había estado esperando cuando salió de su apartamento para ir a trabajar y que el militar había sufrido heridas de bala en un brazo, una pierna y el pecho durante un forcejeo.

El Kremlin expresó su esperanza de que su funcionario sobreviva y se recupere. Putin ha sido informado sobre el tiroteo y los servicios de inteligencia rusos están investigando, añadió el diario.

"Está claro que los comandantes militares y los especialistas de alto nivel corren peligro en tiempos de guerra", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Pero no es el Kremlin quien debería decidir cómo garantizar su seguridad. Este es un asunto que compete a los servicios especiales", añadió.

El ataque tuvo lugar un día después de que los negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses concluyeran dos días de conversaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en un intento por poner fin a la invasión en Ucrania.