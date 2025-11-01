Un dron sin identificar obligó a interrumpir temporalmente el tráfico en el aeropuerto de Berlín

La presencia de un dron sin identificar obligó a interrumpir temporalmente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Berlín en la noche del viernes, en un incidente que se suma a otros similares en varios países europeos que han sido calificados como actos de guerra híbrida por sus respectivos gobiernos.

Un portavoz del aeropuerto de Berlín, Axel Schmidt, confirmó este sábado a EFE que el tráfico aéreo fue interrumpido el viernes después de que fuese avistado un dron a las 19:45 hora local (18:45 GMT), tal y como habían avanzado medios locales.

Tras informar a la policía regional, que confirmó la presencia del dron y trató de localizarlo sin éxito con un helicóptero, según Schmidt, se tomó la decisión de interrumpir el tráfico aéreo a las 20:08 hora local (19:08 GMT).

Sin embargo, al no volver a hallarse indicios de la presencia del aparato no tripulado en el territorio del aeropuerto, se reanudaron de nuevo las operaciones a las 21:51 (20:51 GMT).

Schmidt explicó que, durante este periodo de casi dos horas, entre 15 y 20 vuelos que debían aterrizar en Berlín fueron desviados a los aeropuertos de Dresde y Leipzig (este), Hamburgo (norte) y Hannover (centro).

Un despegue fue cancelado y otros cinco vuelos despegaron con retraso, agregó. A estos se les permitió excepcionalmente abandonar Berlín después de la medianoche, aunque normalmente el aeropuerto no opera entre la medianoche y las 05:00 horas (04:00 GMT).



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Antecedentes

El portavoz explicó que en el pasado se habían producido avistamientos de pequeños drones de aficionados, que habían interrumpido ocasionalmente de forma breve las operaciones del aeropuerto, pero que este caso era cualitativamente distinto.

En las últimas semanas se han producido varios avistamientos de drones de gran tamaño sobre el sur de Brandeburgo, la región que rodea Berlín, sin que la policía haya logrado identificar a los pilotos, pese a sus esfuerzos.

El mes pasado, el aeropuerto de Múnich, en el sur del país y el segundo más grande después del de Fráncfort, tuvo que ser cerrado por dos noches consecutivas por el avistamiento de drones, lo que afectó a unos 9.500 pasajeros cuyos vuelos tuvieron que ser desviados o reprogramados.

En septiembre, una serie de incidentes similares que no han podido ser esclarecidos, pero que el Gobierno danés ha atribuido a Rusia, obligaron a cerrar una serie de aeropuertos civiles y militares en varios puntos de Dinamarca y de Noruega.

