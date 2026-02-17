Bancada de Alianza para el Progreso votará por censurar a José Jerí, afirmó congresista Jorge Marticorena

El legislador de Alianza para el Progreso adelantó en Prueba de Fuego de RPP que los 17 integrantes de su bancada votarán a favor de la salida de Jerí, argumentando falta de idoneidad ética y cuestionando el "cálculo político" de Fuerza Popular.

En una entrevista con el programa Prueba de Fuego de RPP, el congresista de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Jorge Marticorena, anunció la postura oficial de su grupo parlamentario frente al pleno extraordinario convocado para debatir la censura del presidente José Jerí.

El legislador manifestó que la decisión se tomó en concordancia con lo expresado previamente por el líder del partido, César Acuña, orientándose hacia una postura de rechazo a la continuidad de Jerí en el cargo.



"Hoy día la bancada en una sesión que hemos tenido ha decidido apoyar la censura del presidente Jeri", afirmó Jorge Marticorena.



El parlamentario expresó su preocupación por la convocatoria presencial de la sesión, señalando que esto podría generar dificultades para alcanzar el quórum necesario debido a que muchos legisladores se encuentran en sus respectivas regiones y no descartó que esta modalidad haya sido establecida de manera deliberada para obstaculizar el proceso.

Cuestionamientos éticos y el futuro de la Mesa Directiva



Respecto a los motivos que sustentan la censura, Marticorena enfatizó que la conducta de José Jerí ha desgastado la investidura presidencial, mencionando la pérdida de cualidades morales y éticas, así como presuntos vínculos con lobies y empresas chinas que deben ser investigados.

El legislador indicó que es necesario un cambio que devuelva la confianza a la ciudadanía y garantice la estabilidad necesaria de cara al proceso electoral de abril.



"La conducta que ha tenido el presidente Jerí obviamente obliga a tomar una posición muy seria porque no podemos seguir permitiendo que la investidura tan alta como es el presidente de la República incurra en las faltas que ya hoy día todo el mundo conoce", explicó Marticorena.



Asimismo, criticó la posición de Fuerza Popular, bancada que ha decidido no respaldar la censura. Según su análisis, el partido naranja ha quedado aislada en la defensa de Jerí. Al respecto, afirmó que en otras bancadas hay "una posición bien cerrada" en la decisión de sacar a Jerí de la Presidencia.

La búsqueda de un sucesor de consenso



Sobre la sucesión en la Presidencia del Congreso, y por ende de la República, Marticorena aclaró que Alianza para el Progreso ha optado por un gesto de desprendimiento y no presentará a ningún candidato de sus filas.

El parlamentario dijo que la intención de la bancada es apoyar una figura de consenso proveniente de otros grupos parlamentarios, siempre que no formen parte de la actual Mesa Directiva, a la que consideran corresponsable de la crisis actual.

En ese sentido, descartó que figuras con baja empatía popular o cuestionamientos previos sean las idóneas para conducir el país hasta el 28 de julio.



"La decisión que ha tomado es que no va a haber ninguna propuesta de APP", puntualizó el congresista.