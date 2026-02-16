Ernesto Álvarez sobre caso José Jerí: “Un debate de vacancia es lo que constitucionalmente corresponde”

Según el jefe del Gabinete Ministerial, los congresistas deben tener prudencia durante el debate en el pleno, porque, a su juicio, no se ha observado ni evidenciado la comisión de delito en los hechos por los que se le acusa a Jerí.

El titular del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, afirmó que, de ser censurado el presidente de la República, José Jerí, durante el pleno extraordinario que se celebrará en el Congreso, el Gobierno quedaría acéfalo.



“No tendríamos ni jefe de Estado, ni jefe de Gobierno ni presidente del Congreso”, dijo, según cita un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).



Álvarez explicó que, de acuerdo con la Constitución Política, no se podría elegir a un nuevo o nueva presidente, ya que la materia de la convocatoria tiene un solo tema en agenda.



“No cabe una interpretación distinta a la original de la Constitución. Entonces, se tendría que realizar el pedido de una nueva sesión extraordinaria, reunir las 78 firmas mínimas indispensables y pasar a elegir a un representante. Por ello, en lugar de ir hacia una censura que abra las puertas para que en el futuro un presidente de la República afronte un problema similar, se debe esperar a que comience la legislatura en marzo y allí sí ir a un debate de vacancia, que es lo que constitucionalmente corresponde”, señaló.



El Parlamento discutirá este martes una serie de mociones presentadas ante el Parlamento a raíz de las reuniones extraoficiales de Jerí Oré con empresarios chinos y la contratación en diversas entidades del Estado de mujeres jóvenes que, previamente, se habían reunido con él jefe del Estado en el Palacio de Gobierno.



“Sería un precedente negativo"

En ese contexto, Álvarez Miranda indicó que, durante el debate, los congresistas deben tener prudencia, porque, a su juicio, no se ha observado ni evidenciado la comisión de delito alguno y, en este caso, el debate se circunscribe a hechos, muchas veces, en materia de elucubración.



“El hecho es que, en este momento, hay una ficción jurídica de que el presidente del Congreso es, al mismo tiempo, presidente del Perú, juramentado con banda y con reconocimiento de las Fuerzas Armadas como jefe supremo. Por tanto, aquí hay algo que no encaja. No puede haber principio de separación de poderes y no puede haber un jefe de Estado que, al mismo tiempo, sea congresista y presidente del Congreso. Eso es inadmisible”, remarcó.

En palabras del titular del Gabinete Ministerial, si bien el voto de censura no es inconstitucional, en este caso sería muy mal aplicado y dejaría un mal precedente.



“Sería un precedente negativo, porque sería nuevamente juridificar la política; es decir, llamar a los jueces para que resuelvan un conflicto político”, expresó.