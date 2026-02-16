Waldemar Cerrón dice que a Jerí debe aplicarse vacancia, pero aceptará censura si así lo decide el Congreso

El congresista de Perú Libre y segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, sostuvo que el camino adecuado para apartar a José Jerí de sus actuales funciones no es la censura parlamentaria, sino la aplicación del artículo 113 de la Constitución Política, correspondiente a la vacancia presidencial.



En el programa Las cosas como son de RPP TV, Cerrón argumenta que la situación jurídica y política de Jerí es particular debido a su rol en el gobierno transitorio. Según el parlamentario, al estar ejerciendo la jefatura del Estado, el mecanismo de control político debe ajustarse a dicha investidura.

Para el hermano de Vladimir Cerrón, la censura como miembro de la Mesa Directiva resultaría ineficaz para resolver la situación en el Poder Ejecutivo, ya que podría generar un escenario de incertidumbre institucional.



Cerrón planteó una hoja de ruta de dos etapas. La primera fase consiste en vacar a Jerí de la Presidencia de la República, lo que permitiría su retorno automático a la Presidencia del Congreso. Una vez reintegrado a sus funciones dentro del Palacio Legislativo, el pleno podría proceder con la censura si así se considera necesario.

Este orden procesal es, según el legislador, la única forma de garantizar una sucesión presidencial encargada de manera ordenada y sin dejar vacíos de poder.



"Estamos convencidos de que lo que más es conveniente es la vacancia, porque el señor Jerí está ejerciendo las funciones de presidente, ha juramentado como presidente en este gobierno transitorio," insistió el segundo vicepresidente del Congreso.



El parlamentario advirtió que insistir únicamente en la censura podría ser un proceso dilatorio que no resolvería el fondo del problema.

En su análisis, si se censura a Jerí solamente en su calidad de miembro de la Mesa Directiva, persistiría la duda sobre su continuidad al mando del país, lo que complicaría la estabilidad del gobierno de transición.



La dinámica del pleno y las cuestiones de orden



A pesar de que la agenda del pleno extraordinario está enfocada en las mociones de censura, Cerrón explicó que el reglamento del Congreso permite que el debate tome otro rumbo si los legisladores así lo deciden.

El uso de cuestiones de orden o mociones de orden podría permitir que la representación nacional priorice la discusión de la vacancia sobre la censura, siempre que exista un respaldo mayoritario durante la sesión.



"En todo el desarrollo del pleno, algún congresista en el legítimo derecho puede presentar una cuestión de orden, una moción de orden y puede pedir que se desarrolle una moción en este caso de vacancia," explicó Cerrón.



Finalmente, el segundo vicepresidente del Congreso aclaró que, aunque su bancada defenderá la tesis de la vacancia, no obstruirán la voluntad de la mayoría si el pleno decide optar por la censura.

El legislador subrayó que Perú Libre se someterá a las decisiones democráticas de la fuerza de los votos, reconociendo que el debate parlamentario es el espacio para que surjan argumentos que puedan definir el destino de José Jerí.



"Si mañana, por ejemplo, el Congreso determina que se vaya por la censura, no tenemos ningún problema tampoco," concluyó Waldemar Cerrón.