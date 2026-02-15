En medio de ataques y negociaciones, Zelenski agradece apoyo europeo y critica exigencias de Trump

Este sábado 14 de febrero, Volodímir Zelenski tuvo una agenda cargada en Múnich. Primero, se presentó ante el auditorio de la Conferencia de Seguridad, un foro en el que intentó atraer la atención sobre las garantías de seguridad que necesita Ucrania en cualquier futuro acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia.

Por la noche, y en un ambiente más relajado, recibió el premio Ewald von Kleist, que lleva el nombre del fundador de la Conferencia y que los organizadores quisieron entregar al "bravo pueblo ucraniano" por su "defensa de su libertad y la libertad de Europa". El mandatario ucraniano, en representación de sus conciudadanos, agradeció allí a varios de sus aliados europeos por el apoyo a la causa de su país.

En la Conferencia, en un encuentro posterior con periodistas y en la ceremonia de entrega del premio, Zelenski aprovechó para sentar varias posiciones.

Mensaje a Estados Unidos

Zelenski se refirió a las presiones bajo las que está su país para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia en las negociaciones tripartitas de las que también participa Washington.

En ese sentido, afirmó que es una locura pensar en la idea de que Kiev entregue la región del Donbass como parte del acuerdo. También cuestionó la idea estadounidense de crear allí una zona de libre comercio.

“No podemos simplemente retirarnos de nuestro territorio o intercambiar una parte de nuestro territorio. Es un poco una locura", aseveró en una rueda de prensa.

No obstante, en su discurso ante el foro de seguridad anual, se mostró esperanzado en que las negociaciones que tendrán lugar en Ginebra la próxima semana sean "serias, sustantivas y útiles", aunque "honestamente, a veces se siente que las partes están hablando de cosas completamente distintas".

A su vez, criticó que desde Washington se le exigen "con demasiada frecuencia" concesiones a Ucrania para avanzar, pero no así a Rusia.

Asimismo, el jefe de Estado ucraniano repitió que Europa debería tener un lugar en las conversaciones trilaterales para ponerle fin a la guerra con Rusia. Reconoció que esperaba que Washington los incluyera en la ronda de la semana que viene en Suiza.

"Europa prácticamente no está presente en la mesa. Es un gran error", añadió.

Desconfianza sobre unas negociaciones bajo fuego

Para esas conversaciones que se celebrarán en Ginebra, Rusia puso a cargo a Vladimir Medinsky, quien oficia de asesor de Putin y es de menor nivel que Igor Kostyukov, jefe de inteligencia militar y que estuvo en la ronda de Abu Dabi.

Este cambio "fue una sorpresa", aseguró Zelenski, quien acusó al Kremlin de hacer este movimiento para dilatar las negociaciones.

Entre las garantías de seguridad que exige para llegar a cualquier pacto, el presidente ucraniano detalló que Rusia debe aceptar una misión de vigilancia del alto el fuego y un intercambio de prisioneros de guerra, que estimó en 7 000 soldados ucranianos en prisiones rusas y más de 4 000 rusos capturados por Ucrania.

Zelenski también insinuó que Moscú se opone al despliegue de tropas francesas y británicas en Ucrania después de la guerra —algo que París y Londres se han mostrado dispuestos a hacer— porque el mandatario ruso Vladímir Putin "quiere tener la oportunidad de regresar" a los combates.

Mientras tanto, estas tumultuosas conversaciones se llevan a cabo en un medio de continuos combates a lo largo de la línea del frente, incesantes bombardeos rusos de zonas civiles de Ucrania y de la red eléctrica del país, y ataques casi diarios con aviones no tripulados de largo alcance de Kiev contra activos rusos.

Precisamente, este sábado, ataques con drones causaron la muerte de una persona en Ucrania y otra en Rusia: los servicios de emergencia ucranianos informaron que una anciana falleció como consecuencia del impacto de un dron ruso en un edificio residencial de Odesa; y un civil ruso murió en un ataque con drones ucranianos contra un automóvil en la región fronteriza de Bryansk, según el gobernador regional, Alexander Bogomaz.

Elogios a los aliados europeos

Tras obtener el premio Ewald von Kleist, que fue entregado en el palacio de la Residencia de Múnich, Zelenski dedicó unas palabras de agradecimiento para sus aliados europeos, entre ellos el español Pedro Sánchez.

"Gracias Pedro por unir a España en el apoyo a Ucrania (...) Quiero agradecer a Ursula von der Leyen, quien trabaja con nosotros como si ya fuéramos parte de la familia europea", subrayó el ucraniano.

Asimismo, Zelenski tuvo palabras afectuosas con el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni.

Previamente, durante la Conferencia, el presidente ucraniano había agradecido repetidamente a estadounidenses y europeos por ayudar a Ucrania proporcionándole sistemas de defensa aérea que protegen infraestructura como centrales eléctricas y "salvan vidas".