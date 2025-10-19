¡Robo de película! Ladrones ingresan al museo de Louvre y se llevan joyas de un valor “incalculable”

Un grupo de hombres llegó en moto al lado del museo y utilizó un montacargas para subir hasta la primera planta y romper las ventanas para ingresar el interior y sustraer joyas de un valor todavía por estimar.

El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un atraco en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, y eso ha conducido a cerrar el museo durante toda la jornada.

En un mensaje en su cuenta de X, Dati ha señalado que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre y que se ha desplazado hasta allí. En su cuenta de X, el museo se limita a indicar que va a estar cerrado este domingo "por razones excepcionales".

Según los primeros elementos filtrados a la prensa, lo ocurrido hacia las 9:45 de la mañana (7:45 GMT) fue más bien un robo que un atraco, y los ladrones sustrajeron joyas de un valor todavía por estimar.

BFMTV contó que un grupo de hombres llegó en moto al lado del Louvre, que está junto al río Sena, y donde se estaban realizando obras, y utilizaron un montacargas para subir hasta la primera planta y romper las ventanas, lo que les permitió penetrar en el interior.

Una vez con el botín, salieron por el mismo lugar y huyeron en las motos.

Ministro del Interior llegó al lugar

La policía ha evacuado el patio de entrada al museo en la pirámide y al lugar de los hechos ha acudido también el ministro del Interior, Laurent Núñez.

El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron 8,7 millones de personas el pasado año.

Ante los serios problemas de saturación, con una estructura de acogida diseñada en los años 1980 con la famosa pirámide, concebida para 4 millones de visitantes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en enero pasado un gran proyecto de remodelación.

Ese proyecto contempla un nuevo acceso en el patio conocido como Cour Carrée.

Los ladrones del Louvre perdieron una joya en su huida, dice la ministra de Cultura

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, afirmó que los ladrones que han robado hoy en una de las galerías del Museo del Louvre han perdido en su huida una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia.



En una entrevista con el canal TF1 en la que se le preguntaba por si se había localizado una corona, Dati respondió que "efectivamente se ha encontrado una joya que se está evaluando", sin precisar exactamente cuál es, aunque el diario Le Parisien, sin citar fuentes, había indicado poco antes que es la corona de la emperatriz Eugenia y que está fracturada.



La titular de Cultura señaló que "todo ha sido muy rápido", que los autores son "profesionales" y que aunque se está haciendo una evaluación de lo sustraído, joyas que estaban en las vitrinas de la colección de Napoleón y de los reyes franceses, tiene un valor "incalculable".



Insistió en que todo se desarrolló "sin violencia", que tampoco hubo pánico entre el público, que fue evacuado por los empleados del museo con "profesionalidad".



Fuentes del Louvre explicaron, en un mensaje a EFE, que momentos después de abrir las puertas a las 9.30 hora local (7.30 GMT) unos individuos entraron en la galería de Apolo desde una ventana que reventaron.

