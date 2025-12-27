Tailandia y Camboya firman acuerdo de alto el fuego tras semanas de letales enfrentamientos fronterizos

La declaración fue firmada por los generales Tea Seiha y Nattaphon Narkphanit, titulares de Defensa de Camboya y Tailandia, respectivamente, y establece el rol que desarrollarán emisarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) como observadores del alto el fuego. | Fuente: EFE | Fotógrafo: DEFENSE MINISTRY OF THAILAND/HAN HANDOUT

El alto el fuego original de julio fue negociado por Malasia e impulsado por la presión del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien amenazó con retirar los privilegios comerciales a menos de que Tailandia y Camboya accedieran. Se formalizó con más detalle en octubre en una reunión regional en Malasia a la que Trump asistió.

A pesar de estos acuerdos, los países mantuvieron una encarnizada guerra de propaganda y la violencia transfronteriza de menor importancia continuó intensificándose a principios de este diciembre hasta convertirse en intensos combates generalizados.

Decenas de muertos y miles de desplazados

Tailandia ha perdido 26 soldados y un civil como resultado directo de los combates desde el 7 de diciembre, según las autoridades locales. Bangkok también ha reportado 44 muertes de civiles.

Por su parte, Camboya no ha publicado una cifra oficial de militares fallecidos, pero afirma que 30 civiles han muerto y 90 han resultado heridos. Cientos de miles de personas han sido evacuadas a ambos lados de la frontera.

“El alto el fuego de hoy también allana el camino para que las personas desplazadas que viven en las zonas fronterizas puedan regresar a sus hogares, trabajar en el campo e incluso permitir que sus hijos regresen a las escuelas y reanuden sus estudios”, declaró a la prensa el ministro de Defensa camboyano, Tea Seiha, tras la firma.

Cada parte culpó a la otra de iniciar los combates y afirmó actuar en defensa propia.

El acuerdo también insta a los dos países a adherirse a los acuerdos internacionales contra el despliegue de minas terrestres, una de las principales preocupaciones de Tailandia.

Soldados tailandeses a lo largo de la frontera han resultado heridos en al menos nueve incidentes este año por lo que, según afirman, eran minas camboyanas recién instaladas. Camboya afirma que las minas son restos de décadas de guerra civil que terminaron a finales de la década de 1990.

Otra cláusula establece que ambas partes "acuerdan abstenerse de difundir información falsa o noticias falsas".

“Es un plazo” para demostrar si Camboya puede cesar los ataques: Tailandia

El acuerdo también estipula que se reanudarán las medidas previamente establecidas para demarcar la frontera. Asimismo, las partes acordaron cooperar en la represión de los delitos transnacionales. Esto se refiere principalmente a las estafas en línea perpetradas por el crimen organizado, que han estafado a víctimas de todo el mundo por miles de millones de dólares cada año. Camboya es un foco de este tipo de actividades delictivas.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien jugó un papel decisivo en la elaboración del alto el fuego inicial, acogió con satisfacción el nuevo acuerdo, publicando en X que "refleja un reconocimiento compartido de que se requiere moderación, sobre todo en beneficio de los civiles".

Ibrahim afirmó que sus disposiciones para la implementación "proporcionan una base para la estabilidad, y espero que ambas partes las cumplan fielmente".

Muchas cláusulas similares a las del acuerdo alcanzado este sábado 27 de diciembre se incluyeron en el documento de alto el fuego de octubre, que estaban sujetas a diversas interpretaciones y, en general, se cumplieron solo parcialmente.

Las cláusulas incluyen disposiciones relativas a las minas terrestres y a los prisioneros camboyanos. La similar fragilidad del nuevo acuerdo fue subrayada por el portavoz del Ministerio de Defensa de Tailandia, Surasant Kongsiri, en una rueda de prensa tras la firma. Kongsiri afirmó que el regreso seguro de los civiles a sus hogares indicaría que la situación se ha estabilizado lo suficiente como para permitir la repatriación de los soldados camboyanos capturados.

“Sin embargo, si el alto el fuego no se materializa, esto indicaría una falta de sinceridad por parte de Camboya para lograr una paz segura (...) Por lo tanto, el alto el fuego de 72 horas que comienza hoy no es un acto de confianza ni una aceptación incondicional, sino un plazo para demostrar de forma tangible si Camboya puede realmente cesar el uso de armas, provocaciones y amenazas en la zona”, subrayó.