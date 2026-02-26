"Mi Leonardo DiCaprio de Huamachuco": Pamela Franco reacciona ante dedicatoria de amor de Christian Cueva

Christian Cueva y Pamela Franco protagonizaron un divertido "Challenge cállate" en redes sociales. | Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Christian Cueva y Pamela Franco continúan demostrando la fortaleza de su relación pese a la polémica con Pamela López, quien viene solicitando el divorcio al futbolista peruano exigiendo, además, una pensión de 64 mil soles por los tres hijos que tienen juntos.

Recientemente, el popular 'Aladino' usó sus historias en Instagram para compartir una fotografía al lado de la cumbiambera y bailarina. En la imagen, ambos aparecen sentados en la mesa de un restaurante mientras juntan sus rostros para mirar a la cámara.

Del mismo modo, el actual jugador de Juan Pablo II dedicó un mensaje de amor a su pareja. "Te amo amor de mi vida. Siempre estaré agradecido con Dios por ponerte en mi vida", se lee mientras se oye la canción Me Enamoré, de la Agrupación Marilyn.

Horas después, Pamela Franco difundió una fotografía del exseleccionado nacional apoyado en una puerta con short negro y polo del mismo color. "Jajaja. Mi Leonardo DiCaprio de Huamachuco", expresó la intérprete Dile la verdad junto con el tema Fiera inquieta, de la popular novela Pasión de Gavilanes.

Eso no es todo. La pareja también se animó a hacer un 'Challenge Cállate' donde los dos dicen la palabra con los ánimos de molesto, decepcionando, coqueto y triste. Es así como los ambos personajes mostraron su química luciéndose más juntos que nunca ¿Seguirán así? Veremos.