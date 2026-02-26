Últimas Noticias
"Mi Leonardo DiCaprio de Huamachuco": Pamela Franco reacciona ante dedicatoria de amor de Christian Cueva

Pamela Franco le dice a Christian Cueva:
Pamela Franco le dice a Christian Cueva: "Mi Leonardo DiCaprio de Huamachuco". | Fuente: Instagram (cueva10oficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Más unidos que nunca! Christian Cueva y Pamela Franco protagonizaron un divertido "Challenge cállate" en redes sociales mostrando que vienen disfrutando su relación.

Christian Cueva y Pamela Franco protagonizaron un divertido
Christian Cueva y Pamela Franco protagonizaron un divertido "Challenge cállate" en redes sociales. | Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Christian Cueva y Pamela Franco continúan demostrando la fortaleza de su relación pese a la polémica con Pamela López, quien viene solicitando el divorcio al futbolista peruano exigiendo, además, una pensión de 64 mil soles por los tres hijos que tienen juntos.

Recientemente, el popular 'Aladino' usó sus historias en Instagram para compartir una fotografía al lado de la cumbiambera y bailarina. En la imagen, ambos aparecen sentados en la mesa de un restaurante mientras juntan sus rostros para mirar a la cámara.

Del mismo modo, el actual jugador de Juan Pablo II dedicó un mensaje de amor a su pareja. "Te amo amor de mi vida. Siempre estaré agradecido con Dios por ponerte en mi vida", se lee mientras se oye la canción Me Enamoré, de la Agrupación Marilyn.

Horas después, Pamela Franco difundió una fotografía del exseleccionado nacional apoyado en una puerta con short negro y polo del mismo color. "Jajaja. Mi Leonardo DiCaprio de Huamachuco", expresó la intérprete Dile la verdad junto con el tema Fiera inquieta, de la popular novela Pasión de Gavilanes.

Eso no es todo. La pareja también se animó a hacer un 'Challenge Cállate' donde los dos dicen la palabra con los ánimos de molesto, decepcionando, coqueto y triste. Es así como los ambos personajes mostraron su química luciéndose más juntos que nunca ¿Seguirán así? Veremos.

Christian Cueva revela que ya tiene planes de boda con Pamela Franco.
Christian Cueva revela que ya tiene planes de boda con Pamela Franco. | Fuente: Instagram

Christian Cueva reveló que ya tiene planes de boda con Pamela Franco

Christian Cueva reveló que ya tiene planes de boda con Pamela Franco. El futbolista peruano mencionó que ya piensa en un eventual matrimonio con la cantante de cumbia, quien lanzó su reciente éxito El perro del hortelano.

Fue en una entrevista con Daniel Marquina y Mariella Zanetti, en radio MegaMix, que el futbolista peruano confesó lo que piensa de su relación para el 2026. “Sí o sí se tiene que dar (la boda)”, expresó el popular ‘Aladino’.

"Primero estoy saliendo de un tema legal. Pero sí, me gustaría casarme. Quiero acabar el año bien. Eso es lo importante. Comenzar un año nuevo. [El matrimonio] sería de mitad de año de 2026 para adelante”, declaró el exvolante de la Selección Peruana.

Por otro lado, no descartó tener hijos con la intérprete de Dile la verdad. “Sí, lo hablamos. Pero siempre, nuestra prioridad es ver por nosotros y nuestros hijos”, sostuvo.

Pamela Franco y Christian Cueva presentan su nueva canción

Pamela Franco y Christian Cueva presentaron su nuevo tema El perro del hortelano, el cual llegará este verano a varios radios a nivel nacional.

“Estoy feliz por este momento. Pamela tiene su trayectoria como artista, como cantante. Hoy sacamos una canción que realmente ya lo habíamos pensado hace mucho tiempo. La verdad creo que será un boom”, resaltó Cueva.

Del mismo modo, el futbolista señaló que la idea de la canción fue de Pamela Franco y que la letra fue hecha por el compositor peruano Carlos Rincón. “Yo siempre la apoyé”, añadió.

Asimismo, la propia Pamela Franco se contactó vía telefónica a radio MegaMix para dar más detalles de la nueva canción con su pareja. “Ya falta poco para que se estrene el videoclip”, declaró.

“Nos hemos bacilado. Cuando la gente lo vea, se va a bacilar. Christian no solo canta, sino que también actúa. Él es ‘mil oficios’. Canta, anima, hace de productor, mánager. También hace de seguridad. Lo importante es que todo lo hace bien. Estoy enamorada”, mencionó.

Christian Cueva dedica mensaje de amor a Pamela Franco y ella responde.

Christian Cueva dedica mensaje de amor a Pamela Franco y ella responde.Fuente: Instagram

