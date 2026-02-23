Últimas Noticias
Exembajador británico Peter Mandelson, detenido ante investigación por sus lazos con el pederasta Jeffrey Epstein

| Fuente: EFE | Fotógrafo: ANDY RAIN
France 24

por France 24

·

El exembajador de Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, fue detenido por la Policía de Londres este lunes 23 de febrero, bajo sospecha de “mala conducta” en un cargo público, tras las revelaciones sobre sus vínculos con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein.

Reino Unido avanza en las investigaciones derivadas de los archivos de Jeffrey Epstein. La Policía Metropolitana de Londres informó este 23 de febrero que "los agentes arrestaron a un hombre de 72 años bajo sospecha de conducta indebida en un cargo público" en un domicilio del norte de la capital británica.

Aunque no especificaron su nombre en el comunicado, el sospechoso ya había sido previamente identificado como el exembajador británico, Peter Mandelson.

El arresto llega después de que a principios de este mes de febrero las autoridades iniciaran una investigación criminal contra Mandelson, a partir de la reciente desclasificación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. de millones de expedientes del Caso del Pederasta Jeffrey Epstein, quien murió en prisión en 2019, según las autoridades por suicidio.

Si bien las autoridades no lo han señalado de delitos sexuales, la pesquisa se abrió a raíz de que algunos documentos sugieren que Mandelson entregó información gubernamental sensible a Epstein hace una década y media. 

Los correos electrónicos entre Mandelson y Epstein, que fueron publicados a finales de enero, mostraron que ambos hombres tenían una relación más estrecha de lo que se conocía públicamente y que el británico había compartido información con el financiero y pederasta estadounidense cuando ejercía como ministro en el gobierno del entonces primer ministro Gordon Brown.

Mandelson, quien este mes renunció al Partido Laborista, al que pertenece el actual primer ministro Keir Starmer, y dejó su puesto en la Cámara Alta del parlamento, ha declarado previamente que lamenta profundamente su pasado con Epstein. Sin embargo, no ha hecho comentarios públicos ni ha respondido a los mensajes en busca de declaraciones sobre las últimas revelaciones.

El arresto del exembajador de Reino Unido llega después de que el pasado jueves 19 de febrero el expríncipe Andrew, hermano menor del rey Carlos III, fuera detenido durante 11 horas también por presunta “conducta indebida” en un cargo público. El monarca sigue bajo investigación, acusado de haber enviado documentos confidenciales del Gobierno británico a Epstein, durante su etapa como emisario del Reino Unido para el comercio internacional, entre 2001 y 2011.

