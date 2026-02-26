'Blooper' en Recopa Sudamericana: el grave error de Agustín Rossi, arquero de Flamengo, que provocó el gol de Lanús [VIDEO]

Lanús sorprendió en el arranque del duelo ante Flamengo por la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana. En una jugada insólita, el arquero Agustín Rossi cometió un grave error que provocó en el cuadro visitante en el estadio Maracaná.

A los 29 minutos, Rossi casi llegó a la mediacancha y cuando recibió el balón, se resbaló. Esta acción lo aprovechó Rodrigo Castillo que anotó desde fuera del área.

Flamengo está obligado a ganar por dos o más goles de diferencia para adjudicarse el título de la Recopa Sudamericana, mientras al Lanús le basta el empate tras ganar por 1-0 en Argentina.



En caso de una victoria del 'Fla' por solo un gol de diferencia, los penales definirán al vencedor del tradicional duelo anual entre los campeones de la Libertadores y de la Sudamericana.

El lamento del arquero de Flamengo en la Recopa Sudamericana. | Fuente: Flamengo

Flamengo vs Lanús: alineaciones confirmadas

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, E. Araujo, Carrascal, De Arrascaeta, Lino; Plata.

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marrich; Medina, Cardozo, Salvio, Moreno, Carrera; Castillo.