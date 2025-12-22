Tres heridos tras choque de vehículo con una parada de autobús en el oeste de Alemania

Tres personas resultaron heridas este lunes, una de ellas grave, al embestir un vehículo contra una parada de autobús en la ciudad alemana de Giessen, en el oeste del país, según informó la Policía de esa localidad en un comunicado.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.30 hora local (15.30 GMT) y el conductor, un ciudadano de Azerbaiyán de 32 años, fue detenido poco después por la Policía, que afirmó no conocer todavía las circunstancias del atropello.

Según el portavoz Guido Rehr, el sospechoso primero colisionó con su Audi en un semáforo contra otros dos vehículos que torcían en la misma dirección y después siguió conduciendo, para embestir después a tres personas que aguardaban en una parada de autobús.

Sin embargo, en lugar de detenerse, siguió recorriendo las calles, hasta que finalmente se detuvo en otro punto y fue aprehendido allí por los agentes.

"Las circunstancias exactas de la situación por el momento no se conocen y son objeto de las investigaciones en curso", concluyó el portavoz.