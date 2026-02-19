BAFTA 2026: Paddington, el oso peruano más famoso del cine, se suma a la lista de presentadores

La entrega de los Premios BAFTA de este domingo promete una dosis extra de encanto peruano —con mucho pelaje y sabor a mermelada de naranja— gracias a Paddington.

Perú dice presente en los BAFTA 2026. Y lo hace de la mano de Paddington, el osito peruano protagonista de una de las sagas británicas más exitosas del cine, quien ha sido confirmado como uno de los presentadores de la próxima ceremonia de los Premios de la Academia Británica de Cine. El evento se celebrará este domingo 22 de febrero en Londres.

El carismático personaje —que actualmente brilla en el West End con Paddington the Musical— será el encargado de presentar el premio a Mejor Película Infantil y Familiar, una categoría de la que, curiosamente, estuvo ausente su más reciente aventura, Paddington en Perú, estrenada el año pasado. En esta edición, compiten títulos como Arco, Boong, Lilo y Stitch y Zootopia 2.

A través de sus redes sociales, los BAFTA anunciaron la noticia con humor y ternura: “Por favor, cuiden bien de este osito. Estamos haciendo provisiones de sándwiches de mermelada para el único e inigualable Paddington, quien se unirá a nosotros para presentar un premio este domingo”, se lee en la publicación, que rápidamente acumuló miles de reacciones.

Paddington y su historia con los BAFTA

La aparición de Paddington como presentador marca un momento especial en la historia de los BAFTA. No todos los días un oso sube al escenario para entregar un premio.

Su relación con la Academia Británica viene de años atrás. La primera película de la saga, estrenada en 2014, obtuvo dos nominaciones. La secuela de 2017 consiguió tres, incluida una a Mejor Actor de Reparto para Hugh Grant. Aunque la tercera película, estrenada en 2025, no figura entre las nominadas de este año, el personaje sí ha sabido brillar como ganador en el pasado: la primera cinta se llevó el premio a Mejor Película en los BAFTA Children’s Awards.

¿Quiénes presentarán en los BAFTA 2026?

Paddington no estará solo. La gala contará con un desfile de estrellas como Cillian Murphy, Alicia Vikander, Bryan Cranston, Ethan Hawke, Gillian Anderson, Glenn Close, Kate Hudson, Michael B. Jordan y Patrick Dempsey, entre muchos otros.

Entre los momentos musicales más esperados, la ceremonia incluirá la primera interpretación fuera de Estados Unidos de Golden, tema de la cinta animada Las guerreras K-pop, además de un homenaje a Barbra Streisand durante el segmento In Memoriam.

¿Cuándo y dónde ver los BAFTA 2026?

Los Premios BAFTA 2026 se celebrarán el domingo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, con Alan Cumming como anfitrión por primera vez. La ceremonia comenzará a las 2:00 p.m. (hora peruana), con alfombra roja desde una hora antes.

En el Reino Unido, la transmisión será a través de BBC One y BBC iPlayer. A nivel internacional, el evento podrá seguirse por el canal oficial de YouTube de los BAFTA, así como por TNT y HBO Max.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis