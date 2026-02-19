Tremendo rival: Renato Tapia jugará contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo en la Champions League de Asia

Renato Tapia, al dejar el Leganés en la temporada pasada de LaLiga, sorprendió al firmar con el Al Wasl, elenco que juega en la primera división de Emiratos Árabes Unidos.

A nivel internacional, el Al Wasl de Renato Tapia también tiene acción porque juega la Liga de Campeones 2 de la AFC (Asia) y justamente, en ese torneo, va a tener un gran rival en el corto plazo: Al Nassr, elenco en el que brilla Cristiano Ronaldo.

Y es que de cara a los cuartos de final de la presente campaña en la Liga de Campeones Two de la AFC, Al Wasl va a tener al frente al cuadro del portugués Cristiano.

Renato Tapia frente a Cristiano Ronaldo

Sucede que el pasado miércoles, el cuadro saudí le ganó por la mínima diferencia (1-0) al Arkadag en condición de local. El gol llegó por medio de Abdulrahman Ghareeb tan solo a los 2 minutos del primer tiempo.

En la ida, el elenco de 'CR7' había ganado por el mismo marcador y gracias a ello es que se metió a la ronda de los mejores ocho clubes del campeonato. En este equipo también destacan Sadio Mané y Joao Félix.

Por su parte y si bien el Al Wasl de Renato Tapia cayó 3-2 frente a Al Zawrra, en la vuelta se recuperó y ganó de local con un 4-2 a su favor. En ambos cotejos, el volante peruano Renato Tapia fue titular.

Es así que, de cara a los cuartos de final, Al Wasl y Al Nassr jugarán la ida el próximo 3 de marzo. La revancha está pactada para el día 10 del mismo mes.

Renato Tapia sobre la FPF

Hace unas semanas, Renato Tapia fue protagonista porque tuvo comentarios en contra de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"A mí me da pena todo lo que pasa dentro de la Federación. No solamente nosotros como jugadores, que somos los que salimos, los que damos la cara, los que representamos. Nosotros no trabajamos para la Federación. Nosotros no somos trabajadores de ellos y, sin embargo, vamos, damos la cara y nadie de los jugadores pide que se nos avale el hecho de que nosotros viajamos tantas horas para jugar con la Selección", sostuvo.