"La ley debe seguir su curso", dice Carlos III tras la detención de su hermano Andrés

El rey Carlos III admitió que no sería correcto de su parte hacer más comentarios sobre el asunto en el que se ha visto involucrado su hermano Andrés.
El rey Carlos III admitió que no sería correcto de su parte hacer más comentarios sobre el asunto en el que se ha visto involucrado su hermano Andrés.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El monarca británico expresó su “profunda preocupación” por la detención de Andrés Mountbatten-Windsor en Norfolk, y aseguró que la familia real colaborará con las autoridades mientras avanza el proceso.

El rey británico Carlos III expresó este jueves su "profunda preocupación" por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor bajo la sospecha de mala conducta en cargo público, pero recalcó que "la ley debe seguir su curso".

En un comunicado divulgado hoy, el jefe del Estado británico, de 77 años, subraya que lo que sigue ahora es un "proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes".

"En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permitirme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", puntualizó el rey.

Mientras este proceso continúa, el monarca admitió que no sería correcto de su parte hacer más comentarios sobre este asunto.

"Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes", señaló el rey, que firmó la nota como Carlos R.

En virtud de una orden de la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, el expríncipe, que hoy cumple 66 años, fue detenido en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vivía tras ser desalojado hace unas semanas de la mansión de Royal Lodge, a las afueras de Londres, por la que apenas pagaba renta.

Según la Policía, el detenido permanece retenido en una comisaría, sin precisar el lugar exacto.

Comunicado del rey Carlos III.

Comunicado del rey Carlos III. Fuente: EFE

El vínculo de Andrés Mountbatten-Windsor y Jeffrey Epstein

El revuelo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se profundizó después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó al pederasta convicto Jeffrey Epstein documentos sensibles del Gobierno británico.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

