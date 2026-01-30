Vladímir Putin acuerda suspender ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero tras petición de Donald Trump

Rusia responde a una petición de Donald Trump y declara que hará una pausa en los ataques contra Kiev.

"El presidente Trump efectivamente solicitó personalmente al presidente Putin que se abstuviera de atacar Kiev durante una semana, hasta el 1 de febrero, para crear condiciones favorables para las negociaciones", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, este viernes 30 de enero.

Sus palabras llegaron justo un día después de que el mandatario esatdounidense asegurara públicamente que había hecho esa petición al mandatario ruso, Vladímir Putin, ante las gélidas temperaturas.

Al ser preguntado sobre si Putin había aceptado, Peskov respondió: "Sí, por supuesto, hubo una solicitud personal del presidente Trump".

No obstante, Peskov no especificó si usaba la palabra "Kiev" para referirse únicamente a la capital, donde cientos de apartamentos se quedaron sin calefacción ni electricidad en medio de los más recientes ataques de Moscú, o para referirse a todo el país.

Por su parte, el Gobierno de Volodímir Zelenski ha afirmado que responderá de la misma manera si las tropas invasoras dejan de atacar la infraestructura energética ucraniana.

La medida pareció tomar por sorpresa incluso al presidente ucraniano, quien este viernes afirmó que "no hay un acuerdo oficial sobre un alto el fuego, como suele ocurrir durante las negociaciones".

"Esto no es un acuerdo. Es una oportunidad (...) Si Rusia no nos ataca, no contraatacaremos", declaró Zelenski este viernes.

No obstante, Zelenski se mostró abierto a corresponder al cese de los ataques. "Si Rusia no daña nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos el suyo”, enfatizó en un encuentro con la prensa.

Zelenski recordó que hace un año Kiev propuso un alto el fuego energético en las conversaciones en Arabia Saudita, pero que la propuesta no tuvo buena acogida.

Si bien los primeros reportes de la guerra de este 30 de enero reflejan una aparente tregua al bombardeo de infraestructuras energéticas, tanto Kiev como Moscú denunciaron otro tipo de agresiones durante la última noche.

Ofensiva rusa en otras ciudades ucranianas

Mientras en el plano diplomático se habla de una aparente tregua energética, en el campo de batalla sigue sonando la guerra. La Fuerza Aérea Ucraniana informó de 111 drones y un misil balístico lanzados por Rusia durante la noche del 29 de enero, lo que provocó heridas al menos a tres personas.

Si bien Zelenski confirmo este viernes que ninguna instalación energética fue atacada por los rusos durante la madrugada de este 30 de enero, sí informó de embestidas en áreas residenciales y del uso de un misil balístico para golpear los almacenes de una compañía estadounidense en la región noreste de Járkiv.

El presidente ucraniano habló de un cambio de táctica del Kremlin para compensar la tregua en el plano energético con ataques al sistema logístico ucraniano.

Entretanto, el Ministerio de Defensa ruso indicó que sus defensas aéreas derribaron durante la noche 18 drones ucranianos sobre varias regiones rusas, así como sobre Crimea y el Mar Negro, anexionados ilegalmente.

"No creo que Rusia quiera poner fin a la guerra. Hay muchas pruebas de lo contrario", declaró Zelenski, quien destacó que los principales obstáculos para avanzar se centran en la sesión de territorios en el Donbass, una línea roja para Kiev a la que el Kremlin se niega a renunciar.

El invierno como arma

Tras la invasión rusa ordenada por Putin el 24 de febrero de 2022, Moscú ha utilizado el frío como un arma más en su guerra, lanzando ataques sobre las principales infraestructuras energéticas, que han sumido cientos de miles de ucranianos en el frío y las tinieblas.

Aún peor, los meteorólogos prevén que Kiev, que recientemente sufrió graves cortes de electricidad, atravesará una ola de frío, desde este viernes hasta la siguiente semana, que dejará temperaturas de -30 °C, según el Servicio Estatal de Emergencias.

De forma reiterada el presidente Zelenski ha acusado a Rusia de buscar "matar de frío" a los ucranianos.

Durante la última semana, las tropas del Kremlin han atacado activos energéticos ucranianos en la ciudad de Odessa, en el sur del país, y en el noreste de Járkiv.

El 28 de enero, además, golpeó la región de Kiev, donde murieron dos personas y resultaron heridas cuatro.

Zelenski ha indicado que corresponderá si Moscú renuncia a atacar la infraestructura energética ucraniana, incluidas las refinerías de petróleo. Ese "enfoque recíproco" del que habló el presidente ucraniano, se discutió en la reunión del fin de semana pasado en Abu Dhabi, entre los enviados de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.