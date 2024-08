Un candidato a la presidencia de Ecuador renuncia por "serios riesgos" para su vida

José Serrano, exministro en la era de Rafael Correa, aseveró que no hay condiciones de seguridad necesarias para garantizar el desarrollo normal y transparente en una campaña presidencial.

El exministro del Interior ecuatoriano, José Serrano, precandidato a las elecciones presidenciales de 2025, confirmó su renuncia a su candidatura después de identificar "serios riesgos y amenazas" contra su vida. En ese sentido, acusó a las autoridades de no intentar protegerlo.

Según Serrano, es "imposible" proseguir con su campaña como abanderado del Centro Democrático sin poner en peligro su integridad y la de las personas de su entorno.

"Nuestro país no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el desarrollo normal, transparente y al mismo tiempo en paz de esta campaña política", ha señalado Serrano en un video difundido en sus redes sociales, donde también criticó la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE) por no permitirle formalizar su candidatura en otro lugar que no fuese la sede de Quito.

En este sentido, ha señalado que su equipo tenía informaciones sobre un atentado a su llegada a Quito, pero el CNE rechazó cualquier concesión porque así lo habría decidido el presidente Daniel Noboa.

"No permitiré, por lo tanto, que mi vida se convierta en moneda de cambio para quienes buscan atentar contra ella. Y mucho menos seré carne de cañón para un nuevo magnicidio", ha dicho, en aparente alusión al asesinato en la anterior campaña del entonces candidato Fernando Villavicencio.

Serrano ha acusado al Gobierno de Noboa de ser "cómplice activo" de las mafias en un país con instituciones "podridas hasta la médula". Incluso ha señalado que las próximas elecciones en febrero del 2025, en las que Noboa figura 'a priori' como favorito, "no son más que una burla descarada a los ecuatorianos".

Quiere reelección

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció que lo quieren sacar de la contienda electoral de 2025 por medio de la denuncia por supuesta "violencia política de género" interpuesta en su contra por su vicepresidenta, Verónica Abad.

En un comunicado, Noboa dijo que en los últimos días el país ha sido testigo de cómo el "viejo Ecuador (...) no se rinde" y "busca, a toda costa, revivir prácticas que, por el bien del país, deberían ser parte del pasado".

Abad, embajadora en Israel, presentó la denuncia contra Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral un día antes de que el oficialismo postulara a Noboa como candidato a las elecciones del 9 de febrero de 2025, cuando se designará a quien gobierne el país hasta 2029.

(Con información de EFE y Europa Press)