Tumbes: pescadores artesanales denuncian constantes asaltos de criminales armados en altamar

Actualidad Tumbes: pescadores artesanales denuncian constantes asaltos de criminales ecuatorianos en altamar

Un grupo de criminales asalta en altamar a los pescadores artesanales de Tumbes que trabajan en las zonas conocida como ‘Banco de Máncora’ y ‘Plateros’, cerca de la frontera con Ecuador.

Desde Tumbes, ‘Alex’, cuyo nombre original no revelaremos por temor a represalias, denunció que estos asaltos se registran desde hace más diez años y se han cobrado la vida de al menos doce pescadores.

El pescador detalló que los asaltantes tienen embarcaciones con “motores grandes”, que superan la velocidad de las lanchas artesanales, y portan armas de largo alcance para perpetrar los asaltos.

“Tiran bala al aire y por temor a que nos disparen; caballero, perdemos. Asaltan en la tarde y en la noche. Son varias personas las que van en estas lanchas, siempre [andan] con pasamontañas y son prepotentes”, contó al programa ‘La Rotativa del Aire’ de RPP.

‘Alex’, quien trabaja en el mar desde hace 18 años, señaló que los pescadores de las caletas tumbesinas se reúnen en grupos de entre diez o quince embarcaciones para ir a pescar. Pero de nada sirve que vayan juntos, porque los criminales armados continúan interceptándolos ante la falta de patrullaje en altamar. “Estamos en desventaja”, lamentó.

Agregó que, por la forma de hablar, han determinado que los delincuentes que incursionan en el mar peruano son de procedencia ecuatoriana.

“En muchas oportunidades, unos cuantos compañeros han perdido la vida por estos asaltos. En la zona norte, un aproximado de diez a doce compañeros asaltados”, indicó.

Pescadores exigen a las autoridades redoblar el patrullaje en altamar y resguardar la frontera marítima

Los pescadores pierden alrededor de S/ 5 000 en cada atraco, debido al costo de la mercadería, el combustible, los celulares, los materiales de pesca y los equipos de navegación, según denunció ‘Alex’, quien alegó que muchas veces se ha planteado la posibilidad de abandonar este oficio, pero dijo que no puede porque tiene una familia que solventar.

Consultado si es que han reportado estos casos a las autoridades, el pescador denunciante dijo que han tenido reuniones con representantes de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y del Gobierno Regional de Tumbes, pero “todo queda en promesas y poco o nada se hace”.

“A veces no nos hacen caso; más bien, toman represalia contra nosotros. Somos una burla para ellos. Muchas veces nos piden toda la documentación, que muchas veces no la tenemos y ponen peros y no nos dejan pescar”, contó.

Por eso, y en representación de sus compañeros, ‘Alex’ pidió a las autoridades peruanas tomar cartas en el asunto y redoblar los patrullajes en altamar, sobre todo en la zona fronteriza con Ecuador.