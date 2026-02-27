‘EncontrarNos por el Perú’: presentan propuestas sobre empleo y salud para los primeros 100 días de gobierno

En la imagen: Verónica Sifuentes, gerente de Es Hoy; y Raúl Andrade, gerente de Proyectos, Sostenibilidad y Políticas Públicas de Apoyo Consultoría. | Fuente: RPP

En un contexto de crisis de desconfianza y polarización política en el Perú, nace la iniciativa 'EncontrarNos por el Perú', cuyo objetivo es presentar propuestas que atiendan las demandas ciudadanas en los primeros 100 días de gobierno. La iniciativa involucra a Apoyo Consultoría, Transparencia, Grupo RPP e Ipsos, quienes buscan promover un diálogo inclusivo y multidimensional entre diversos sectores de la sociedad. Así lo explicó Verónica Sifuentes, gerente de Es Hoy.

“‘Encontrarnos por el Perú’ nace en un contexto [del] país muy complejo, que mezcla algunos elementos, como una crisis de desconfianza no solamente hacia lo público, sino también interpersonal, un contexto de altísima polarización que, digamos, de alguna manera, imposibilita que podamos llegar a ciertos consensos mínimos de cara a aquello que a la ciudadanía le preocupa más”, señaló.

Sifuentes destacó que la iniciativa se centra en tres elementos fundamentales: la escucha ciudadana, el diálogo multiactor y la viabilidad técnica de las propuestas. "Hemos combinado espacios de diálogo y encuestas a nivel nacional, tanto urbano como rural, para escuchar a la ciudadanía", agregó. A través de este proceso, se han generado propuestas dirigidas a sectores como la salud, el empleo y la seguridad, que serán presentadas a los partidos políticos.

“El ejercicio que hemos hecho, que ha combinado espacios de diálogo, ha combinado encuestas urbano y rural a nivel nacional para escuchar a la ciudadanía. Ha tenido también un elemento de revisión técnica para que las propuestas que emerjan de todo este proceso sean propuestas que sean técnicamente viables y que puedan efectivamente el próximo Gobierno aplicarlas en un foco que para nosotros en los primeros 100 días del próximo gobierno”, acotó.

Propuestas para mejorar el empleo y la salud en el Perú

Por su parte, Raúl Andrade, gerente de Proyectos, Sostenibilidad y Políticas Públicas de Apoyo Consultoría, destacó la importancia de escuchar a la ciudadanía para identificar sus demandas.

“‘Encontrarnos por el Perú’ nos ha dado la oportunidad justamente de, identificando demandas ciudadanas, darles contenido técnico para transformarlas en medidas que sean viables de ser aplicadas. Eso, además, utilizando herramientas que buscan generar consensos [y] diálogos, hemos utilizado encuestas con representatividad a nivel nacional para identificar los dolores ciudadanos. Hemos conversado con expertos de múltiples perfiles, con múltiples experiencias para tratar de alimentar técnicamente esas demandas y buscarle soluciones”, indicó.

Una de las propuestas más relevantes se centra en la empleabilidad juvenil. Según Andrade, en el 2025, la tasa de empleo juvenil en el Perú se proyecta en un 11 %, mientras que la tasa de empleo general será del 5 %. Para combatir esta tendencia, se propone la implementación de incentivos tributarios que faciliten la contratación formal de jóvenes entre 18 y 25 años.

“Estamos planteando este subsidio que permite que las empresas ya no perciban como más costoso en términos relativos contratar a un joven versus otra persona. La medida consiste en efectivamente un subsidio que toma la forma de una deducción adicional del gasto del monto imponible al impuesto a la renta para las empresas a un tope máximo. Es decir, si una empresa contrata a un joven y le quiere pagar el sueldo mínimo, S/1 130 soles, el Estado permite que la empresa deduzca de su monto imponible el doble de ese monto, S/2 260, y es un monto fijo. De tal manera que conforme el joven adquiere más experiencia y su salario va creciendo, el subsidio de ese joven va disminuyendo. Entonces es un subsidio temporal que lo que hace es abaratar la contratación de los jóvenes sin que pierdan sus derechos”, indicó.

Otro punto crítico que aborda es estudio es la escasez de medicamentos en los hospitales. Andrade mencionó que el sistema actual presenta múltiples fallos en la cadena de distribución, lo que lleva a situaciones donde los pacientes no pueden acceder a los medicamentos prescritos.

“El Perú tiene el Cenares [Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud], que es el centro encargado de la planificación de las compras de los medicamentos, pero luego esos medicamentos tienen que almacenarse y distribuirse en todas las regiones para que lleguen al cliente final. Hay cerca de 142 unidades ejecutoras a cargo de esa labor, sin nombrar, sin mencionar a los gobiernos regionales. 142 aproximadamente. El conteo no es posible que sea preciso, pero el hecho es que hay tantas instancias en esa cadena de valor para que el medicamento llegue al cliente final, que nadie se hace responsable de que eso suceda. Lo que estamos proponiendo aquí es tercerizar toda esa cadena de valor, desde el almacenamiento, esa distribución final, a través de una asociación público-privada”, concluyó.