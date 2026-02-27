Últimas Noticias
Golpe a la piratería: desbaratan banda que elaboraba prendas deportivas falsificadas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En un operativo, las fuerzas del orden intervinieron a nueve presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Deportivos de San Juan de Lurigancho’.

Policiales
00:00 · 01:52
Las prendas falsificadas eran vendidas en el emporio comercial de Gamarra y también eran distribuidas en provincias.
Las prendas falsificadas eran vendidas en el emporio comercial de Gamarra y también eran distribuidas en provincias. | Fuente: RPP / Giancarlo Sesarego

Golpe a la piratería. Agentes de la Policía Nacional capturaron a nueve presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Deportivos de San Juan de Lurigancho’, dedicada a la falsificación de prendas deportivas de clubes nacionales e internacionales.

La intervención de estas personas se produjo en un operativo realizado en una vivienda del jirón Los Geranios, en la asociación El Sauce, en el citado distrito del este de Lima.

En la operación, las fuerzas del orden incautaron 19 máquinas de sublimado y estampado, además de una gran cantidad de insumos utilizados en la producción ilegal de estas prendas de marcas registradas.

En diálogo con RPP, el coronel Edwin Méndez Quilca, jefe de la División contra los Delitos Intelectuales de la Policía Fiscal, detalló información de lo incautado, así como datos de las personas intervenidas.

“Son polos de deporte, de equipos nacionales, internacionales y selecciones, a nivel mundial. Hay nueve personas detenidas, cinco varones y cuatro mujeres, entre ellas dos venezolanas”, manifestó.

El alto mando advirtió que la falsificación de prendas de marcas registradas configura el presunto delito contra los derechos de la propiedad intelectual.

¿Dónde se vendían estas prendas bamba?

El coronel Méndez Quilca detalló que estas prendas falsificadas se venderían en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, pero también serían distribuidas en provincias.

Las autoridades no descartan que esta banda criminal esté vinculada con una red más amplia de comercialización de productos falsificados, por lo cual las investigaciones están apuntadas a encontrar estos posibles nexos.

SJL Inseguridad ciudadana Policía Nacional San Juan de Lurigancho

