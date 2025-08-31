Últimas Noticias
Evo Morales dice que el Cartel de los Soles es "otra ficción" creada por Estados Unidos

Evo Morales habla durante un encuentro con sus seguidores en Cochabamba el último viernes 29 de agosto.
Evo Morales habla durante un encuentro con sus seguidores en Cochabamba el último viernes 29 de agosto. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El expresidente de Bolivia consideró que en Estados Unidos "se inventan cualquier tema" para invadir países y expresó su preocupación por el reportado despliegue militar estadounidense para "intentar rodear" a Venezuela.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente de Bolivia Evo Morales sostuvo este domingo que el Cartel de los Soles, vinculado por la Administración de Donald Trump con el Ejecutivo de Venezuela, es "otra ficción" y "otra mentira" de Estados Unidos para intimidar al Gobierno de Nicolás Maduro e "invadir" al país suramericano.

En su programa dominical en la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales (2006-2019) afirmó que "el capitalismo es muy creativo", pero "no para el bien, sino para el mal".

"Ahora inventan el Cartel de los Soles, otra ficción, otra mentira, otro pretexto, como las armas de destrucción masiva para (invadir) Irak que nunca existieron, nunca encontraron", señaló el también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Morales consideró que en Estados Unidos "se inventan cualquier tema" para invadir países y expresó su preocupación por el reportado despliegue militar estadounidense para "intentar rodear" a Venezuela.

También aseguró que está "en contacto" con "algunos hermanos de Venezuela, algunos militares" de ese país quienes le han comentado que "están preparados" para resistir.

"Es una cuestión de intimidación, amedrentamiento, aunque no podemos confiar", agregó el exgobernante boliviano, que fue aliado político del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y también de Nicolás Maduro.

Morales también anunció que convocará próximamente a un "gran encuentro intercontinental anticolonial" en Bolivia en octubre, "con motivo del Día de la Descolonización" que en el país andino se conmemora el 12 de octubre.

El Cartel de Los Soles, declarado grupo terrorista por EE.UU.

El Cartel de los Soles, una esquiva organización criminal a la que Washington atribuye vínculos con el Gobierno de Maduro, es uno de los grupos relacionados con el narcotráfico que la Administración de Trump quiere combatir con el reciente envío de un gran contingente militar al Caribe que ha disparado la tensión con Caracas.

En julio, Estados Unidos lo calificó como organización terrorista, y aseguró que está vinculado al Gobierno venezolano, por prestar ayuda a la banda transnacional Tren de Aragua y al cartel mexicano de Sinaloa.

La decisión de incluir al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas permite al país norteamericano utilizar "todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando el hemisferio", según el Departamento de Estado.

Gobiernos como los de Daniel Noboa, en Ecuador; Javier Milei, en Argentina, o Santiago Peña, en Paraguay, decidieron reconocer a la banda también como organización terrorista, mientras que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha señalado que el cartel "no existe".

