Choferes de la Línea E suspendieron sus labores tras ataque armado contra uno de sus colegas en El Agustino

De nunca acabar. La empresa de transportes Vargasant S.A.C., conocida popularmente como la Línea E, ha suspendido sus labores este jueves, tras el ataque armado perpetrado en las últimas horas contra una de sus unidades, en el que un chofer resultó herido.

Un equipo de RPP llegó al lugar del tiroteo, en la avenida Ferrocarril, en el distrito de El Agustino, cerca del límite con Santa Anita; y constató que los buses de este servicio no están circulando.

Nuestra reportera conversó con transeúntes y comerciantes de la zona, que expresaron su consternación por lo ocurrido y exigieron a las autoridades enfrentar el problema de la inseguridad decididamente.

“Nosotros trabajamos con miedo, solo nos queda rogar a papá lindo (por nuestra seguridad). No estamos libres de nada, señorita. Puede ser hoy día, puede ser mañana o pasado, puede ser otra persona. Este lugar es una tierra de nadie”, refirió una vendedora ambulante.



Chofer herido en ataque armado

En el ataque armado, resultó herido el conductor del bus, identificado por la PNP como José Luis Guerra Sánchez. El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde permanece en observación tras sufrir un balazo en un brazo.

Cabe mencionar que el atentado ocurrió frente a un restaurante que estaba lleno de comensales. Los clientes huyeron despavoridos, presas del pánico.



La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el ataque está vinculado a un posible caso de extorsión contra esta empresa de transportes, que inicia su ruta en el distrito de Santa Anita y va hasta la provincia constitucional del Callao.

Este ataque se suma a una seguidilla de atentados contra transportistas ocurrida en los últimos días. Entre los casos más graves, se encuentra el asesinato de un chofer de una combi informal en la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima.