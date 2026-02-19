Confirmado Perú vs Senegal: ¿Cuándo y en qué estadio se jugará el amistoso de la Selección Peruana?

La Selección Peruana ya tiene rival confirmado para enfrentar su primer su amistoso del año en la fecha FIFA de marzo. Senegal será el rival, tal como lo confirmó RPP hace unos días. La selección africana fue la encargada de anunciar el encuentro que marcará debut de Mano Menezes como entrenador de la bicolor.

La Selección Peruana y Senegal se enfrentarán el sábado 28 de marzo, a las 5 p.m, hora local (10 de la mañana de Perú) en el Stade de France, el principal escenario del deporte francés.

El partido supone un reto grande para la bicolor debido que se enfrentará al vigente campeón de la Copa Africana de Naciones. El combinado africano venció en la final a Marruecos con Sadio Mané como gran figura.

🔜 Deux matchs amicaux internationaux à venir pour nos lions en ce mois de mars 2026 : le 28/03 à Paris contre le Pérou et le 31/03 à Diamniadio contre la Gambie. pic.twitter.com/Q7rr7MW115 — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) February 18, 2026

La expectativa crece en torno a la convocatoria de Mano Menezes que seguramente tendrá nombres fijos en la bicolor como Paolo Guerrero, Pedro Gallese, Renzo Garcés, César Inga, Erick Noriega y Alex Valera, entre otros.

El entrenador de la Selección Peruana ya planifica el amistoso FIFA junto a su cuerpo técnico integrado con Sidnei de Espirito (asistente), Bruno Mazzioti (performance), Thiago Kosloski (Sub-20), Guilherme de Melo (preparador físico) y Fernando Lázaro (videoanalista).

El Stade de France tiene una capacidad para 80 mil espectadores y albergó partidos históricos de la Copa Mundial de la FIFA 1998 como la final entre Francia y Brasil. Además de grandes partidos de la Liga de Campeones y la Eurocopa de la UEFA de 2016, entre otros.