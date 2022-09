El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó en un acto de campaña para las elecciones el próximo domingo, en la ciudad de Juazeiro, en el estado de Bahia (Brasil) | Fuente: EFE | Fotógrafo: Felipe Iruatã

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien el próximo domingo busca la reelección para un segundo mandato, instó este martes a sus seguidores a no quedarse en casa y acudir a las urnas, en un intento por repuntar a cinco días de las elecciones.

"No se omita, no se quede en casa. No deje de tener contacto con quien piensa diferente de usted", dijo Bolsonaro a sus electores durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, la primera por fuera de la residencia presidencial después de una orden de la Justicia electoral que le impide utilizarla en la campaña.

Segundo en los pronósticos de las encuestas de intención de voto, que lo sitúan detrás del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en todos los sondeos con entre 15 y 17 puntos de ventaja, Bolsonaro volvió a levantar la sospecha de que podría ser víctima de fraude electoral.

"Si usted sabe de algo equivocado que esté sucediendo en cualquier lugar, me lo hacen conocer para que nosotros tomemos providencias", manifestó el mandatario, quien encabeza una campaña para desacreditar el sistema electoral con votación electrónica, instaurado desde 1996 y que nunca tuvo fraudes comprobados en todas las elecciones.

Crítica contra las encuestadoras

Bolsonaro cuestionó también los institutos demoscópicos, que lo dan con desventaja en las encuestas y refutó los sondeos diciendo que su rival lidera los resultados, pero "no puede salir a las calles" y solo discursa en ambientes "controlados", poniendo como comparación sus masivos actos callejeros, como sus caravanas con motocicletas.

Al final de su intervención, Bolsonaro pidió votos para sus candidatos a gobernadores, diputados federales y regionales y senadores, entre ellos el exfutbolista Romario, quien lidera las intenciones de voto para reelegirse en el Senado por el estado de Río de Janeiro.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, conduce una motocicleta durante en un acto de campaña para las elecciones el próximo domingo | Fuente: EFE | Fotógrafo: Felipe Iruatã

Postura de Lula

Por otro lado, Lula Da Silva descartó que aspire a gobernar por dos períodos de cuatro años como hizo en el pasado.

He dicho una cosa que políticamente no es prudente decir, pero todos saben que tengo cuatro años para hacer todo esto, todo el mundo sabe que un ciudadano con 81 años no puede querer la reelección", dijo Lula en un encuentro con la sociedad civil transmitido por redes sociales a cinco días de los comicios generales en Brasil.

"La naturaleza es implacable", continuó el exlíder sindical, que cumple 77 años en un mes exacto.

Acompañado de su fórmula vicepresidencial, Gerardo Alckmin, Lula fue enfático al señalar que el país está peor que en 2003 cuando llegó por primera vez a la Presidencia, recordó su promesa de erradicar el hambre en el país y reiteró la importancia de votar el domingo "para acabar" con Bolsonaro.

(Con información de AFP y EFE)