Susto para Alianza Lima: UTC cerca del primer gol tras golpe de cabeza [VIDEO]

UTC de Cajamarca estuvo cerca de romper la igualdad ante Alianza Lima, en partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. En el segundo tiempo casi anota en la portería defendida por Alejandro Duarte.

Luego de un tiro libre, Piero Serra se elevó por encima de todos y conectó de cabeza, pero el balón pasó cerca del arco defendido por Alejandro Duarte, que se quedó parado en la acción.

UTC jugó con un hombre menos desde los 10 minutos de juego por expulsión de Luis Arce, pero Alianza también sufrió la expulsión de Eryc Castillo a los 26 minutos del segundo tiempo.

UTC casi convierte ante Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

UTC vs. Alianza Lima: alineaciones confirmadas

UTC: Campos; Garro, Serra, Duarte, Caro; Dioses, Arce, Lliuya, Camacho, Muñoz; De Jesús.

DT: J. Albornoz.

Alianza Lima: Duarte; Huamán, Chávez, Garcés, Carbajal; Advíncula, Pavez, Vélez, Cantero, Castillo; Ramos.

DT: Pablo Guede.