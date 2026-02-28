Últimas Noticias
Susto para Alianza Lima: UTC cerca del primer gol tras golpe de cabeza [VIDEO]

UTC vs Alianza Lima por el Torneo Apertura.
UTC vs Alianza Lima por el Torneo Apertura. | Fuente: L1 Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Piero Serra apareció con peligro en el segundo tiempo, en el choque entre UTC vs Alianza Lima por el Torneo Apertura.

UTC de Cajamarca estuvo cerca de romper la igualdad ante Alianza Lima, en partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. En el segundo tiempo casi anota en la portería defendida por Alejandro Duarte.

Luego de un tiro libre, Piero Serra se elevó por encima de todos y conectó de cabeza, pero el balón pasó cerca del arco defendido por Alejandro Duarte, que se quedó parado en la acción.

UTC jugó con un hombre menos desde los 10 minutos de juego por expulsión de Luis Arce, pero Alianza también sufrió la expulsión de Eryc Castillo a los 26 minutos del segundo tiempo.

Alianza Lima
UTC casi convierte ante Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

UTC vs. Alianza Lima: alineaciones confirmadas

UTC: Campos; Garro, Serra, Duarte, Caro; Dioses, Arce, Lliuya, Camacho, Muñoz; De Jesús.
DT: J. Albornoz.

Alianza Lima: Duarte; Huamán, Chávez, Garcés, Carbajal; Advíncula, Pavez, Vélez, Cantero, Castillo; Ramos.
DT: Pablo Guede.

Alianza Lima UTC Videos Liga1 Fútbol Peruano

