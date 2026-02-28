EE.UU. e Israel bombardean Irán: claves para comprender el ataque conjunto que pone en jaque al régimen de los ayatolás

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que el ataque tiene como objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní. |
Fuente: EFE
Un llamado a desconocer el liderazgo del líder supremo de Irán: “Estamos cerca de la victoria”
Reza Pahlavi, el heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, saludó este sábado la "intervención humanitaria" de Estados Unidos en Irán, y llamó a las fuerzas militares iraníes a dar la espalda al líder supremo de ese país, Alí Jameneí.
"La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria; y su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de exterminio; no el gran país y la nación de Irán", sostuvo Pahlavi.
El heredero del sha pidió a EE.UU. que actúe "con la máxima cautela para proteger la vida de los civiles".
¿Está con vida el líder supremo de Irán?
Después de los ataques, surge una interrogativa válida: ¿está vivo el líder supremo de Irán, Alí Jameneí?
“Hasta donde yo sé” -como dice el canciller iraní Abas Araqchí- el líder religioso y altos cargos del Gobierno han sobrevivido.
Pero Israel ha afirmado que ha matado a varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el Gobierno de Irán durante los ataques simultáneos en tres lugares donde se reúnen los responsables del régimen.
¿En qué contexto se produce el ataque conjunto de EE.UU. e Israel?
Este ataque también se produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda se produjo el jueves y hay otra prevista para el lunes.
Las negociaciones se han mantenido bajo la amenaza militar de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ordenó el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003.
El Pentágono ha utilizado el mayor despliegue naval, aéreo y logístico en Oriente Medio con los grupos de ataque del portaaviones Gerald Ford en el Mediterráneo oriental y del Abraham Lincoln en el Índico frente al Golfo de Omán, así como F-22 o aviones de reabastecimiento y de espionaje electrónico.
No es la primera vez que se registra una ofensiva de esta clase. Entre el 13 y el 24 de junio de 2025, Israel -con el apoyo de Estados Unidos- comenzó una guerra que se prolongó por doce días con bombardeos contra objetivos nucleares y civiles, que se cobraron la vida de más de 1 000 personas en Irán.
El régimen respondió con misiles balísticos que mataron a más de 30 israelíes, además de un ataque contra la base militar de EE.UU. en Catar que no dejó grandes daños.
Riesgos de alza del petróleo y críticas al accionar de Trump: especialistas opinan tras ofensiva contra Irán
En entrevista con RPP, el internacionalista Farid Kahat dijo que se trata de una “acción ilegal” que vulnera el derecho internacional, aunque mencionó que Donald Trump “nos tiene acostumbrados a este tipo de acciones”, en referencia a la incursión militar de EE.UU. que terminó con la captura del líder chavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero pasado.
“Bajo la Carta de Naciones Unidas, el uso de la fuerza por parte de los Estados miembros solo se justifica en dos circunstancias. En caso, en legítima defensa, en caso de ataque armado por parte de otro miembro de la organización, cosa que no ocurrió…”, criticó.
Kahat indicó que el liderazgo del régimen iraní es “terrible”, pero señaló que es simplista pensar que la caída de los ayatolás permitirá que los iraníes recobren su libertad, pues existe el riesgo de la aparición de movimientos separatistas que podrían propiciar una guerra civil.
“O sea, yo honestamente creo que esto no es algo que haya sido bien calculado”, aseveró.
Por su parte, el especialista Francisco Belaunde consideró que es improbable que el conflicto escale; sin embargo, sí alertó que existe el riesgo de que Irán bloquee el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, un angosto paso entre el golfo Pérsico y el mar Arábigo por donde pasa el 20 % de petróleo que consume el mundo.
El riesgo alertado se concretó, puesto que la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado el comienzo de una operación para cortar el tránsito por el Estrecho de Ormuz.
El cierre podría tener graves repercusiones en la economía mundial, con China como uno de los países más afectados, dado que es el principal comprador del crudo iraní.
“Lo que sí puede pasar es que países aliados de Estados Unidos van a ser bombardeos… Que se ataquen barcos que pasen por el estrecho de Ormuz. Y que los hutíes ataquen en el mar rojo”, indicó Belaunde.
Kahat complementó que, si Irán cierra el Estrecho de Ormuz por unos días, habría una elevación sustantiva del precio internacional del petróleo, afectando también a la economía estadounidense.
“Entonces, nuevamente, yo no estoy seguro de que esto sea algo bien pensado. Por parte de Israel, sí, porque en Israel se viene discutiendo desde hace tiempo la posibilidad de fomentar el desmembramiento de Irán como Estado, pero no creo que eso sea lo que más le conviene a Estados Unidos…”, apuntó.