EE.UU. e Israel bombardean Irán: claves para comprender el ataque conjunto que pone en jaque al régimen de los ayatolás

Las amenazas de Donald Trump se han concretado este sábado, con el inicio de la ‘Operación Furia Épica’. Israel y Estados Unidos atacaron este sábado a Irán después de que el líder republicano diera un ultimátum para un acuerdo nuclear.

El 19 de febrero pasado, Trump le dio diez días a Irán para alcanzar un acuerdo nuclear.

Tras la primera oleada de ataques con decenas de misiles crucero Tomahawk, el magnate señaló que el objetivo es acabar con el régimen de los ayatolás, quienes gobiernan el país desde 1979.

En su discurso publicado en Truth Social, el presidente estadounidense aseguró que los ataquen están justificados porque Teherán continúa tratando de resucitar su programa nuclear y, además, está avanzando en el desarrollo de misiles de largo alcance que -dijo- ponen en riesgo el territorio estadounidense.

Trump fue directo y exigió a las fuerzas armadas y la policía iraní, así como los miembros de la Guardia Revolucionaria, a deponer las armas para que sean "tratados justamente y con total inmunidad”, con la amenaza de que enfrentarán “una muerte segura".

Al pueblo iraní, el mandatario estadounidense le dijo que esta será la única oportunidad "en generaciones" para tomar el poder una vez que culminen las operaciones militares.

"Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo he hecho esta noche", señaló Trump. "Ahora veamos como responden”, enfatizó.

Explosiones, cortes telefónicos y más de 80 muertos en Irán

Las explosiones en el país se escucharon luego de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmara lo que denominó “ataque preventivo” contra Irán.

Los medios de comunicación iraníes han reportado explosiones en distintos puntos de la capital Teherán y otras ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj, Qom, Kermanshah e Ilam.

En medio de la ofensiva israelí y estadounidense, la señal de los celulares ha dejado de funcionar en algunas zonas de la capital. Algunos ciudadanos reportaron a la agencia EFE que se ha cortado la conexión a internet.

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Fuente: EFE

Las autoridades locales informaron que al menos 85 personas han muerto en un ataque israelí contra la escuela de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, situada en la ciudad sureña iraní de Minab.

Entre los fallecidos, se encuentran al menos 53 niñas, por lo que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha calificado de "acto bárbaro".

Otro de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán alcanzó un pabellón deportivo en la ciudad de Lamerd, en el sur del país, con un balance de al menos 15 muertos, informó el gobernador de Lamerd, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr.

De acuerdo con Fox News, Estados Unidos está enfocando sus ataques en instalaciones militares de Irán, mientras que Israel está atacando los centros de poder de régimen iraní.

Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo Fuente: EFE

“Hasta la derrota del enemigo”: Irán responde a ofensiva militar de EE.UU. e Israel

Irán respondió lanzando misiles contra bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait, y amenazó con nuevos ataques.

Según la agencia iraní Mehr, Irán lanzó misiles simultáneamente a las bases más importantes de la región: Al Udeid, en Qatar; lAl Salem, en Kuwait; Al Dhafra, en EAU; y a la quinta base estadounidense en Baréin.