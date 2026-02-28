Últimas Noticias
EE.UU. e Israel bombardean Irán: claves para comprender el ataque conjunto que pone en jaque al régimen de los ayatolás

No es la primera vez que se registra una ofensiva de esta clase. Entre el 13 y el 24 de junio de 2025, Israel – con el apoyo de Estados Unidos – comenzó una guerra que se prolongó por doce días.
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

La ofensiva de EE.UU. e Israel ha dejado más de 80 muertos, entre ellos estudiantes de un colegio de nivel primario; mientras que la respuesta iraní apenas ha dejado dos heridos en Israel. El régimen ya anunció que bloqueará el Estrecho de Ormuz, lo que representa un potencial incremento del precio del petróleo.

Las amenazas de Donald Trump se han concretado este sábado, con el inicio de la ‘Operación Furia Épica’. Israel y Estados Unidos atacaron este sábado a Irán después de que el líder republicano diera un ultimátum para un acuerdo nuclear.

El 19 de febrero pasado, Trump le dio diez días a Irán para alcanzar un acuerdo nuclear.  

Tras la primera oleada de ataques con decenas de misiles crucero Tomahawk, el magnate señaló que el objetivo es acabar con el régimen de los ayatolás, quienes gobiernan el país desde 1979.

En su discurso publicado en Truth Social, el presidente estadounidense aseguró que los ataquen están justificados porque Teherán continúa tratando de resucitar su programa nuclear y, además, está avanzando en el desarrollo de misiles de largo alcance que -dijo- ponen en riesgo el territorio estadounidense.

Trump fue directo y exigió a las fuerzas armadas y la policía iraní, así como los miembros de la Guardia Revolucionaria, a deponer las armas para que sean "tratados justamente y con total inmunidad”, con la amenaza de que enfrentarán “una muerte segura".

Al pueblo iraní, el mandatario estadounidense le dijo que esta será la única oportunidad "en generaciones" para tomar el poder una vez que culminen las operaciones militares.

"Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo he hecho esta noche", señaló Trump. "Ahora veamos como responden”, enfatizó.

Explosiones, cortes telefónicos y más de 80 muertos en Irán

Las explosiones en el país se escucharon luego de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmara lo que denominó “ataque preventivo” contra Irán.

Los medios de comunicación iraníes han reportado explosiones en distintos puntos de la capital Teherán y otras ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj, Qom, Kermanshah e Ilam.

En medio de la ofensiva israelí y estadounidense, la señal de los celulares ha dejado de funcionar en algunas zonas de la capital. Algunos ciudadanos reportaron a la agencia EFE que se ha cortado la conexión a internet.

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado.

Las autoridades locales informaron que al menos 85 personas han muerto en un ataque israelí contra la escuela de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, situada en la ciudad sureña iraní de Minab.

Entre los fallecidos, se encuentran al menos 53 niñas, por lo que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha calificado de "acto bárbaro".

Otro de los ataques de Israel Estados Unidos a Irán alcanzó un pabellón deportivo en la ciudad de Lamerd, en el sur del país, con un balance de al menos 15 muertos, informó el gobernador de Lamerd, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr.

De acuerdo con Fox News, Estados Unidos está enfocando sus ataques en instalaciones militares de Irán, mientras que Israel está atacando los centros de poder de régimen iraní.

Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo

“Hasta la derrota del enemigo”: Irán responde a ofensiva militar de EE.UU. e Israel

Irán respondió lanzando misiles contra bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait, y amenazó con nuevos ataques.

Según la agencia iraní Mehr, Irán lanzó misiles simultáneamente a las bases más importantes de la región: Al Udeid, en Qatar; lAl Salem, en Kuwait; Al Dhafra, en EAU; y a la quinta base estadounidense en Baréin.

Vista de una columna de humo en Baréin.
Qatar, país que ha mediado entre Irán y Estados Unidos y que alberga la principal base militar en la región, y Emiratos Árabes Unidos afirmaron que se reservan el derecho a responder a esta escalada.

De momento, se desconoce la magnitud de los daños.

Bajo el nombre de ‘Operación Verdadera Promesa 4’, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que llevó a cabo hasta seis oleadas de misiles contra Israel, provocando la activación de las alarmas en Jerusalén y Tel Aviv.

Destrucción causada por un misil disparado desde Irán, en Rosh Haayin, Israel

Israel repele ataque iraní y reporta apenas dos heridos

Tras el ataque a Irán, Israel cerró su espacio aéreo y pidió a su población protegerse de un eventual ataque con misiles y drones.

Nuria Garrido, reportera de EFE en Israel, dijo que desde las primeras horas de este sábado se han escuchado las alarmas antiaéreas, así como fuertes explosiones en diversas ciudades del país.

“Esta llegada de misiles aquí, al país, está haciendo que la población israelí esté inquieta y muchos de ellos estén pasando toda la mañana en los refugios antiaéreos para protegerse de estos ataques”, señaló.

La periodista indicó que esta situación ha generado gran preocupación en la población israelí, que en su mayoría se ha refugiado en búnkeres antiaéreos.
El Ejército israelí aseguró que sus aviones han frustrado este sábado el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí desde el oeste de Irán.

Las autoridades israelíes apenas han reportado un herido leve por esos ataques en la ciudad costera de Haifa.

Recientemente, las autoridades israelíes reportaron que un adolescente de 17 años fue ingresado en un hospital con heridas en la parte inferior del cuerpo tras uno de los ataques iraníes.

Se trata del segundo herido este sábado en las cerca de quince andanadas de misiles que Irán ha disparado contra Israel en represalia por los bombardeos.

Mientras tanto, el grupo islamista Hamás condenó la operación militar de EE.UU. e Israel, alegando que la agresión sionista-americana representa un ataque directo contra toda la región y un asalto contra la estabilidad y la soberanía.

La organización reafirmó en un comunicado su "solidaridad con la República Islámica de Irán" ante los ataques y llamó a los países árabes e islámicos a movilizarse en apoyo del país persa para frustrar la operación.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que el ataque tiene como objetivo de
Un llamado a desconocer el liderazgo del líder supremo de Irán: “Estamos cerca de la victoria”

Reza Pahlavi, el heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, saludó este sábado la "intervención humanitaria" de Estados Unidos en Irán, y llamó a las fuerzas militares iraníes a dar la espalda al líder supremo de ese país, Alí Jameneí.

"La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria; y su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de exterminio; no el gran país y la nación de Irán", sostuvo Pahlavi.

El heredero del sha pidió a EE.UU. que actúe "con la máxima cautela para proteger la vida de los civiles".

¿Está con vida el líder supremo de Irán?

Después de los ataques, surge una interrogativa válida: ¿está vivo el líder supremo de Irán, Alí Jameneí?

“Hasta donde yo sé” -como dice el canciller iraní Abas Araqchí- el líder religioso y altos cargos del Gobierno han sobrevivido.

Pero Israel ha afirmado que ha matado a varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el Gobierno de Irán durante los ataques simultáneos en tres lugares donde se reúnen los responsables del régimen.

Una mujer iraní sostiene una fotografía del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.

¿En qué contexto se produce el ataque conjunto de EE.UU. e Israel?

Este ataque también se produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda se produjo el jueves y hay otra prevista para el lunes.

Las negociaciones se han mantenido bajo la amenaza militar de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ordenó el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003.

El Pentágono ha utilizado el mayor despliegue naval, aéreo y logístico en Oriente Medio con los grupos de ataque del portaaviones Gerald Ford en el Mediterráneo oriental y del Abraham Lincoln en el Índico frente al Golfo de Omán, así como F-22 o aviones de reabastecimiento y de espionaje electrónico.

Fotografía del portaaviones Gerald Ford y su resguardo aéreo en camino a Oriente Medio.

No es la primera vez que se registra una ofensiva de esta clase. Entre el 13 y el 24 de junio de 2025, Israel -con el apoyo de Estados Unidos- comenzó una guerra que se prolongó por doce días con bombardeos contra objetivos nucleares y civiles, que se cobraron la vida de más de 1 000 personas en Irán.

El régimen respondió con misiles balísticos que mataron a más de 30 israelíes, además de un ataque contra la base militar de EE.UU. en Catar que no dejó grandes daños.

Riesgos de alza del petróleo y críticas al accionar de Trump: especialistas opinan tras ofensiva contra Irán

En entrevista con RPP, el internacionalista Farid Kahat dijo que se trata de una “acción ilegal” que vulnera el derecho internacional, aunque mencionó que Donald Trump “nos tiene acostumbrados a este tipo de acciones”, en referencia a la incursión militar de EE.UU. que terminó con la captura del líder chavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero pasado.

“Bajo la Carta de Naciones Unidas, el uso de la fuerza por parte de los Estados miembros solo se justifica en dos circunstancias. En caso, en legítima defensa, en caso de ataque armado por parte de otro miembro de la organización, cosa que no ocurrió…”, criticó.

Kahat indicó que el liderazgo del régimen iraní es “terrible”, pero señaló que es simplista pensar que la caída de los ayatolás permitirá que los iraníes recobren su libertad, pues existe el riesgo de la aparición de movimientos separatistas que podrían propiciar una guerra civil.

“O sea, yo honestamente creo que esto no es algo que haya sido bien calculado”, aseveró.

Por su parte, el especialista Francisco Belaunde consideró que es improbable que el conflicto escale; sin embargo, sí alertó que existe el riesgo de que Irán bloquee el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, un angosto paso entre el golfo Pérsico y el mar Arábigo por donde pasa el 20 % de petróleo que consume el mundo.

El riesgo alertado se concretó, puesto que la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado el comienzo de una operación para cortar el tránsito por el Estrecho de Ormuz.

El cierre podría tener graves repercusiones en la economía mundial, con China como uno de los países más afectados, dado que es el principal comprador del crudo iraní.

“Lo que sí puede pasar es que países aliados de Estados Unidos van a ser bombardeos… Que se ataquen barcos que pasen por el estrecho de Ormuz. Y que los hutíes ataquen en el mar rojo”, indicó Belaunde.

Kahat complementó que, si Irán cierra el Estrecho de Ormuz por unos días, habría una elevación sustantiva del precio internacional del petróleo, afectando también a la economía estadounidense.

“Entonces, nuevamente, yo no estoy seguro de que esto sea algo bien pensado. Por parte de Israel, sí, porque en Israel se viene discutiendo desde hace tiempo la posibilidad de fomentar el desmembramiento de Irán como Estado, pero no creo que eso sea lo que más le conviene a Estados Unidos…”, apuntó.

Tags
Irán Estados Unidos Israel Medio Oriente Donald Trump Alí Jameneí

