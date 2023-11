Tío de joven uruguaya secuestrada por Hamás brindó detalles de la liberación de rehenes

Actualidad Shimón Horovitz: "Hay listas para conocer quienes va a llegar"

Shimón Horovitz, tío de Shani Goren, uruguaya-israelí secuestra por Hamás | Fuente: RPP

Shimón Horovitz, el tío de Shani Goren, -ciudadana uruguaya-israelí secuestrada por Hamás desde el pasado 7 de octubre- señaló este jueves los detalles de la tregua temporal entre Israel y el grupo islamista en la Franja de Gaza.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Shimon Horovitz sostuvo que las negociaciones para la liberación de rehenes llegan gracias a Qatar y a Egipto.

"Las listas están hechas por israelíes porque no recibimos todavía ninguna lista de parte de Hamás. El primer paso va a ser como 10 personas cada día por cinco días. Van a ser chicos jóvenes desde un año hasta 15 y van a liberar por familia. Digamos, mamá e hijo y de otra familia, mamá e hija. Van a salir cada día 10 por los próximos cinco días y después será otra etapa", precisó.

"Creo que ya se sabe quiénes son los 10 primeros (rehenes) que llegarán. Con nombre y apellido. Hay listas para conocer quienes va a llegar y para que soldados de Israel puedan recibirlos, y van a caminar con ellos una parte del camino para llegar a las familias y autoridades", agregó.

Para Shimón Horovitz, Hamás continuará liberando más rehenes para obtener más días de cese el fuego y poder organizarse ante el ataque de las fuerzas israelíes. "Poco a poco van a estar con más pánico y van a querer más paz que vendrá con más rehenes liberados", añadió.

Caso Shani Goren

Shimon Horovitz recordó que el secuestro de Shani Goren por parte de Hamás ocurrió el 7 de octubre cuando la joven se encontraba en un refugio antimisiles dentro de su casa en el kibbutz Nir Oz en Israel.

"Cada casa en pueblos cercanos a la frontera tienen un refugio dentro de la casa, como un dormitorio que se completa con concreto. Tiene paredes de concreto de 30 centímetros y techo de mucho concreto y puerta de metal. La puerta no es muy fuerte para no dejar que alguien la pueda abrir, solo es contra misiles. Estaba en esa habitación con la puerta cerrada y de pronto se abre la puerta y entran dos o tres del Hamás y le dicen ven con nosotros y se la llevan con otras pocas muchachas encima de una carretilla del jardinero con el tractor del jardinero y se la llevan a Gaza. Tenemos una señal de vida que no se puede saber quién y cómo, pero alguien la vio hace tres semanas viva y sana", expresó.

Tregua temporal

Esta semana Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo para la liberación de 50 secuestrados en la Franja de Gaza a cambio de la excarcelación de 150 presos palestinos, que incluye la primera tregua en mes y medio de guerra, que se espera que entre en vigor mañana y dure un mínimo de cuatro días.

El alto el fuego, que podrá extenderse un máximo de diez días, supone un alivio a la población civil del devastado enclave, donde ya han fallecido más de 14 100 gazatíes -se estima que otros 6 800 fallecieron por los bombardeos israelíes; pero también para los familiares de los más de 240 rehenes que Hamás y otras milicias islamistas retienen en la Franja.



Según un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, la tregua de los combates entre Israel y Hamás en Gaza entrará en vigor en la mañana del viernes y los primeros rehenes en manos del movimiento islamista palestino serán liberados por la tarde.