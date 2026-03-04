Últimas Noticias
Irán dice que ya estaba preparado para una "guerra muy larga"

El Gobierno iraní aseguró que tiene capacidad de continuar sus operaciones.
El Gobierno iraní aseguró que tiene capacidad de continuar sus operaciones.
Agencia EFE

Agencia EFE

·

El portavoz del Ministerio de Defensa iraní, el general RezaTalaei Nik, afirmó que su país no tiene intención de negociar mientras sigan los ataques israelíes y estadounidenses.

El Gobierno iraní aseguró el martes que "estaban preparados para una guerra muy larga", dejando entrever que aún no han usado sus "armas más efectivas".

"Nos hemos preparado para una guerra muy larga, y por lo tanto sería una tontería usar nuestras armas más efectivas desde el principio", dijo el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, el general RezaTalaei Nik, citado por agencias oficiales iraníes.

Según Defensa, sus "capacidades tácticas y el poderío armamentístico (...) paralizarán al enemigo y lo dejarán en un punto muerto en los próximos días", mientras que la contraparte tiene "un arsenal limitado".

Y destacó que tienen capacidad de continuar sus operaciones y "resistir" mucho más de lo que estima Estados Unidos e Israel que durará la guerra.

Irán cierra las puertas a alguna negociación

Irán afirmó que no tiene intención de negociar mientras sigan los ataques israelíes y estadounidenses y que ahora mismo están en modo defensa.

El embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró que "no ha habido ningún acercamiento al presidente de Estados Unidos ni contacto alguno" y que "el único lenguaje posible con Estados Unidos en este momento es el de la defensa". 

